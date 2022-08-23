Это не святая святых: почему иконки нельзя носить в кошельке

Носить такую святыню в кошельке - не самый благоразумный поступок

С церковными иконами связанно множество народных примет и суеверий. У православных есть предостережения практически на все поверья, связанные с этим священным символом. К примеру, падение иконы в большинстве случаев является плохим знаком. Также сейчас уже никого не удивишь ношением миниатюрных образов святых покровителей в кошельке. Но можно ли так делать?

Хранить иконки вместе с пластиковыми картами и деньгами – не есть хорошо, пишет belnovosti. Люди ошибаются насчет того, что таким образом можно реально уберечь себя и свои накопления, а тем более приумножить состояние. Это непочтение к святыне.

Также все зависит от отношения к жизни святого, изображенного на иконке, и его подвигу, совершенному ради Христа. Вместе с нательным крестиком образ не принято носить ни в кошельке, ни в дамской сумочке, даже если он заламинирован.

Стоит помнить, что деньгами, которые оказались в кошельке, прежде могли расплатиться за самые скверные поступки. Поэтому это еще раз подтверждает то, что кощунственно носить иконки в кошельке.

Где носить иконку

В этом случае лучше всего будет сшить специальный кармашек или мешочек, который вы будете носить на груди, но точно не в сумке или портмоне. Кроме иконки в мешочке больше ничего не должно быть.

Ранее мы писали, почему нельзя выбрасывать икону из дому. Также мы объясняли, почему ношение чужого нательного крестика не предвещает ничего плохого.