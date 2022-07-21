К чему падает икона по приметам

В народе считают, что это точно к недобрым известиям или делам

С иконами связанно много народные примет и суеверий. Ранее мы писали, почему нельзя выбрасывать икону из дому. Теперь рассказываем, к чему упала икона и что делать, чтобы избежать беды.

Икона – это образ, который сопровождает верующего человека всю жизнь, поэтому ее падение многие, особенно старшее поколение, связывают с будущим приходом неудач, бед и даже смерти кого-либо из близких.

К чему падает церковная икона

Согласно народным приметам, падение иконы связано с темной силой, что грозит огромной бедой. Может случиться разлад в семье, потеря работы. Однако церковь не имеет детальной трактовки такой ситуации.

Православные верующие считают, что падение иконы — это знак, указывающий Богом на духовное падение человека. Одно поверье гласит, что в доме живет нечистая сила, а там, где упала икона, пребывает сгусток негативной энергии.

В любом случае, если вы боитесь, что с вами или вашими близкими может случиться какая-то беда, лучше сходить в церковь и прочесть молитву перед упавшей в вашем доме иконой.

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