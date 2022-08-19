Почему нельзя сидеть на пороге: суеверие, которое не сулит ничего хорошего

Раньше именно в этом месте хранили прах умерших людей

В большинстве культур порог связан с общей энергетикой дома и благополучием его обитателей. Согласно многим поверьям, порог является границей, отделяющей потусторонний мир от нашего. Отсюда и возникли всевозможные суеверия, утверждающие, что нельзя сидеть или стоять на пороге.

Именно входная дверь защищает жилище от негатива, проникающего извне, пишет vseznayko. Есть люди, которые считают, что души усопших могут помогать или вредить жильцам дома.

Почему нельзя сидеть на пороге

Сторонники учения феншуй отмечают, что порог дома имеет сакральный смысл. Ранее считали, что хорошие духи дома живут под крыльцом. Поэтому сидением на пороге человек может разгневать хранителей, а это влечет за собой многие беды для жильцов этого дома. Кроме того, по мнению поклонников восточного учения, запрет связан с отрицательной энергетикой "ши". То есть сидение на пороге нарушает циркуляцию энергий, гармонию, лишает дом и его обитателей здоровья, финансового благополучия, покоя.

У наших предков был обычай, согласно которому прах умерших родственников закапывали у дома, поэтому это место становилось своеобразным пределом между двумя мирами мертвых и живых.

Почему нельзя стоять на пороге дома

Порог считается началом пути, поэтому нерешительная заминка вряд ли обещает успех в начинаниях. В дальнейшем человек, который стоит на пороге, становится нерешительным. Ему будет сложно определиться с выбором спутника жизни, труда, увлечений.

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