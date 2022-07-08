Почему нельзя оставлять ключи в замочной скважине: об этом мало кто знает

Народные приметы запрещают оставлять ключ в замке двери

С ключами в народе связанно много примет и суеверий, ведь издавна наши предки придавали большое значение этому предмету. Ранее мы писали, что ни в коем случае нельзя делать с ключами, чтобы не навлечь на себя беду. Теперь рассказываем, почему их нельзя оставлять в замочной скважине.

Эзотерики утверждают, что оставлять ключ в замке, будь это днем ​​или ночью, является плохим знаком, пишет Ukr.Media.

Почему нельзя оставлять ключ в замке — приметы

Во-первых, эта примета указывает на то, что дом или квартиру в скором времени могут ограбить.

Если ключ сломался в замке, это говорит о том, что жилище присмотрели воры. Поэтому эту ситуацию можно предупредить.

Сломанный ключ может также указывать на то, что раньше в квартиру уже кто-то проникал, но по каким-то причинам ограбить ее не удалось. Будьте внимательны, чтобы такая попытка больше не повторилась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать перед зеркалом, чтобы не навлечь беду.