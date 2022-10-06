Эти шесть вещей нельзя выбрасывать из дома: привлечете несчастья и беды

Фэн-шуй запрещает класть в урну некоторые предметы, и вот почему

Сторонники учения фэн-шуй уверены, что та или иная вещь привлекает энергию – как положительную, так и негативную. И если некоторые вещи в доме сулят удачу, благополучие, деньги и хорошие события, другие же обладают полностью противоположным действием.

Существует много примет о вещах, которые не стоит выбрасывать из дома. По словам эзотериков, есть по меньшей мере шесть подобных предметов. Если не хотите навлечь беды и несчастья, то подумайте прежде, чем положить такую вещь в урну.

Среди вещей, которые нельзя выбрасывать, такие:

Ногти и волосы. Эти частицы человеческой плоти даже могут использоваться для различных ритуалов. Эзотерики советуют сжигать или измельчать эти предметы и прятать оборачивать в бумагу, прежде чем отправить в мусорный бак. Хлеб, согласно приметам, символ богатства и достатка. Наши бабушки с детства повторяли, что выбрасывать хлеб строго запрещено. Фэн-шуй гласит, что если выкинуть хлеб, дом останется без денег. Соль. Считается, что не стоит кому-то одалживать этот продукт. Иначе вы привлечете неудачи и проблемы в семью. Просто делиться солью или дарить – можно. Часы. Эзотерики поясняют, что эта вещь символизирует поток времени. То есть если выбросить часы, то вы будто отказываетесь от собственных лет жизни. По этой же причине есть примета о том, что нельзя дарить часы. А вот если механизм сломан или работает неисправно – лучше избавиться от таких часов. Кошелек – источник, талисман и символ денежной энергетики. Если ваш кошелек износился, то проводить замену на новый надо с умом. Эзотерики советуют переложить деньги в новый кошелек, но какое-то время носить с собой два изделия, мол, так новый "привыкнет" к вам, а старый – "разорвет связь" со своим владельцем. Фотографии. Фэн-шуй говорит о непрерывной связи того, кто изображен на снимке, с самим предметом. Приметы гласят, что выбрасывать можно только фотографии с врагами, чужими или незнакомыми людьми.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи ни в коем случае не стоит поднимать с земли.