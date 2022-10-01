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Почему нельзя пришивать на себе пуговицу: приметы, связанные с этим аксессуаром

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народные приметы о пуговицах Новость обновлена 01 октября 2022, 09:30
Народные приметы о пуговицах

С обычными пуговицами в народе связано много примет и суеверий

Наши предки относились к швейным принадлежностям очень осторожно и не использовали их в быту просто так.

В этом материале рассказываем о народных приметах и суевериях про пуговицу. Чтобы найти правильное толкование, стоит обратить внимание на детали, пишет meta.

Народные приметы о пуговице

  • Неправильно застегнули пуговицу утром – день пройдет в суете.
  • Потеряли пуговицу – у вас появился недоброжелатель.
  • Пришивать пуговицу на себе – к горю.
  • Пришивать пуговицу на Новый год – вы перенесете в следующий год все старые проблемы.

Также узнать о своем будущем можно по тому, какого цвета пуговицу вы нашли на дороге. Отметим, что найденную пуговицу, сулящую хорошие изменения, стоит забрать себе.

  • Зеленая – ждите неожиданную прибыль.
  • Красная – вскоре у вас будет романтическая встреча.
  • Белая – это самый хороший знак. Вскоре в жизни произойдут приятные изменения.
  • Черная – ждите неприятностей.
  • Коричневая – к новым знакомствам.

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#Приметы #Народные приметы #Пуговицы