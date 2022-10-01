Почему нельзя пришивать на себе пуговицу: приметы, связанные с этим аксессуаром
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С обычными пуговицами в народе связано много примет и суеверий
Наши предки относились к швейным принадлежностям очень осторожно и не использовали их в быту просто так.
В этом материале рассказываем о народных приметах и суевериях про пуговицу. Чтобы найти правильное толкование, стоит обратить внимание на детали, пишет meta.
Народные приметы о пуговице
- Неправильно застегнули пуговицу утром – день пройдет в суете.
- Потеряли пуговицу – у вас появился недоброжелатель.
- Пришивать пуговицу на себе – к горю.
- Пришивать пуговицу на Новый год – вы перенесете в следующий год все старые проблемы.
Также узнать о своем будущем можно по тому, какого цвета пуговицу вы нашли на дороге. Отметим, что найденную пуговицу, сулящую хорошие изменения, стоит забрать себе.
- Зеленая – ждите неожиданную прибыль.
- Красная – вскоре у вас будет романтическая встреча.
- Белая – это самый хороший знак. Вскоре в жизни произойдут приятные изменения.
- Черная – ждите неприятностей.
- Коричневая – к новым знакомствам.
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