Почему нельзя разбавлять чай водой: приметы, проверенные годами

Есть очень четкие приметы, чтобы понять, что скоро тебя могут обмануть.

Обман, измена, предательство, мелкое мошенничество — с этим не хочет сталкиваться никто. Однако иногда, особенно если судить по образу жизни и привычкам, то складывается обратное мнение. К примеру, если небрежно хранить деньги в кошельке, то богатства ждать не стоит. Зная подобные приметы можно обезопасить себя от различных неприятностей.

Ясновидящая баба Нина из популярного сериала "Слепая" объяснила, почему нельзя разбавлять чай водой, а также поделилась другими приметами, которые помогут распознать обман и избежать его. Как отмечает издание "Так просто", все приметы проверены годами.

Народные приметы про обман, измены и предательство

Мужчине нельзя есть сладкое из женских рук, чтобы не быть обманутым.

Если рядом с кроватью поставить зеркало, то обманы будут преследовать всю жизнь. Более того, нежелательно, чтобы спящий человек отражался в зеркале — это также сулит возможные измены.

Мужчина будет обманут, если даст другому человеку носить свой галстук.

Нельзя давать обещание, если знаете, что не сможете его исполнить. В таком случае обещающий всегда оказывается обманутым.

Легкая цель для мошенников — хозяйки, которые хранят соль в открытой посуде.

Матери не стоит за взрослым сыном выворачивать вещи, иначе он будет постоянно ее обманывать.

Нельзя разбавлять чай сырой водой, потому что не будет счастья в любви, а также возможны измены.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя держать в доме треснувшее или разбитое зеркало.