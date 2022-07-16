Укр

Почему нельзя выбрасывать хлеб в мусорное ведро: зная это, вы перестанете так делать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хлеб выбрасывать нельзя ни в коем случае Новость обновлена 16 июля 2022, 09:17
Хлеб выбрасывать нельзя ни в коем случае

Лучше всего остатки отдавать нуждающимся или домашним животным.

Кухня — сердце дома, поэтому неудивительно, что с ней связано много народных примет и суеверий. Мы уже писали, почему нельзя возвращать пустую посуду хозяевам, а теперь рассказываем, почему категорически запрещено выбрасывать еду, а особенно хлеб, в мусорное ведро.

Еще с давних времен наши предки очень почтительно относились к хлебу, ведь знали, как трудно он достается, поэтому любое неуважение к выпечке было чуть ли не смертным грехом. Как сообщает Ukr.Media, тогда люди не выбрасывали даже несвежий или черствый хлеб.

Почему нельзя выбрасывать еду в мусорное ведро: народные приметы

  • Если выбрасывать хлеб или относиться к нему без уважения, то можно навлечь на семью большие проблемы, причем в финансовые.
  • Если выбрасывать каши, то вместе с ними также можно выбросить и свое финансовое благополучие.
  • Если выбрасывать остатки овощей или фруктов, то можно потерять всю свою энергию и любовь.
  • Нельзя выбрасывать в мусорное ведро молоко и все молочные продукты, ведь можно прогнать счастье из своего дома.
  • Также нельзя смывать пищу в унитаз, ведь так можно навлечь на себя большие неприятности.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.

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#Продукты #Хлеб #Приметы #Народные приметы