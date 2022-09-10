К чему потерять ключи: когда примета сулит удачу, а когда — ссору

В этом случае есть два предзнаменования

Народных примет о ключах есть немало. Одни могут сулить добрые известия, в то время как другие — одни неприятности. Ранее мы писали, что ни в коем случае нельзя делать с ключами, чтобы не навлечь на себя беду. А сейчас рассказываем о толковании приметы, когда ключи теряются.

К ключам стоит относиться очень серьёзно, ведь это не просто инструмент, благодаря которому можно открыть дверь. В эзотерическом плане, ключ — предмет, который открывает перед нами новые возможности. Об этом пишет meta.

К чему по примете потерять ключи

Оказывается, потеря ключей не является чем-то страшным. В народе говорят, что это несет благополучие человеку, который их потерял. Однако та же примета говорит, что осторожнее в этом случае нужно быть тем женщинам, у которых есть дети. Потеря ключей у матерей сулит ссору с наследниками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему оставлять ключи в замке нельзя. Эзотерики утверждают, что это плохая примета.