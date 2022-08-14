Почему нельзя носить чужие кольца, а мамино - можно: приметы, которые не все знают

Зная эти приметы можно уберечь себя от проблем, а также привлечь в свой дом счастье и успех.

Во многих семьях существует красивая традиция, что когда из поколения в поколение передается какое-то украшение. Чаще всего это серьги или кольца. Однако же чужие кольца вроде как носить нельзя, ведь это сильный магический атрибут. Но не все так просто. Народные приметы о кольцах помогут разобраться в этом вопросе.

Прежде чем надеть на палец чужое кольцо, нужно сконцентрироваться на том, чье именно оно, ведь от этого и зависит дальнейшая судьба не только украшения, но и ваша, пишет Ukr.Media. К примеру найденное на улицы кольцо, носить можно, однако, чтобы избежать возможного заговора или сглаза, можно оставить его на ночь в соленой воде или подержать над пламенем церковной свечи.

Какие кольца можно носить

Мамы или крестной – такое кольцо не представляет никакой опасности;

Бабушки – отличный талисман, который поможет ускорить процесс пополнения в семействе;

Сестры — поможет ускорить процесс продвижения по карьерной лестнице.

Какие кольца категорически нельзя носить и почему

Свекрови – могут появиться разногласия и ссоры у пары;

Кольцо родственников мужа может изменить взгляды того, кто будет его носить;

Двоюродной сестры – можно привлечь недуги и проблемы;

Незнакомого человека — очень опасно носить такое украшение, потому что оно может привлечь горе и печаль.

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