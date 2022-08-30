Не только украшение, но и сильнейший амулет: на каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь в свою жизнь удачу

То, как человек носит кольцо, отражается на его судьбе.

Кольца — это не только стильный аксессуар, который придает вашему образу изысканности, но и очень сильный талисман, который может защитить вас от негативного влияния. Главное носить его на правильно пальчике, и тогда можно привлечь в свою жизнь успех и благополучие. Также ранее мы уже рассказывали, почему нельзя носить чужие кольца.

Кольца на руках защищают нас от непрошеной энергии, пишет издание "Так просто". А поскольку каждый палец связан с определенной планетой, то, как утверждают хироманты, если надеть кольцо на нужный вам палец, то оно будет помогать вам исполнить ваше желание.

Как правильно носить кольца

Указательный палец связан с планетой Юпитер, которая отвечает за власть. То есть надев кольцо на этот палец, можно стать более уверенным в себе и целеустремленным.

Читайте также: Категория Общество На каких пальцах нельзя носить кольца Кольцам на протяжении многих веков приписывали магические свойства

Средний палец и планета Сатурн отвечают за родовую память. Поэтому на этом пальчике стоит носить украшение, которое досталось вам по наследству, таким образом вы станете духовно сильнее.

Безымянный палец — это Солнце и стихия воздуха, что дарит вдохновение и повышает творческий потенциал.

Мизинец отвечает за стихию воды и связан с планетой Меркурий. Подобная связь способствует умственной деятельности.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему по народным приметам нельзя дарить наручные часы, и как дарить аксессуар, чтобы не навлечь беды. Этот способ аннулирует все негативные последствия.