Почему во время грозы нельзя смотреть в зеркало: народные приметы

Рассказываем, по каким приметам о грозе можно узнать будущее

С приходом последнего летнего месяца в 2022 году синоптики спрогнозировали украинцам довольно капризную погоду с серьезными дождями и грозами. Мало кто знает, но раньше наши предки считали, что молния — это оружие высших сил. Верили, что таким образом они наказывают людей за грехи.

Сейчас же даже ребенок знает, как именно появляется гроза, и большинство суеверий отошли в далекое прошлое. Однако приметы о грозе в народе остались до сих пор, пишет rsute. Во время бушевания этой яростной стихии узнавали о будущем.

Как узнать будущее по грозе

Слышен гром после того, как закончился дождь – тепло продержится всего несколько дней.

Гроза в утренние часы — лето будет погожим. В обед – ждите щедрого урожая, в вечернее время – лето будет жаркое, а осень холодная.

Чтобы не терзали кошмары, нельзя во время грозы смотреть в зеркало.

После первой грозы вода получает целебную силу.

Чтобы привлечь изобилие, нужно перечислять деньги тогда, когда ударяет молния.

Чтобы заручиться помощью высших сил и всегда жить в изобилии, нужно выбежать под дождь, умыться его каплями (при этом на пальце должно находиться золотое кольцо). Также можно произнести слова "при деньгах" и держать при этом руку на кармане, где лежат деньги.

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