В вашем доме обязательно должен расти этот комнатный цветок: привлекает богатство и гармонию

У комнатного бамбука масса положительных свойств

В эзотерике считается, что любой предмет в доме обладает тот или иной энергетикой. Это касается и наших "зеленых друзей" – комнатных растений. Существует немало примет о комнатных цветах. Некоторые из них могут привлечь в дом удачу и позитив, а другие же — накапливают негативную энергию.

Одно из растений, которое можно смело выращивать в жилище, комнатный бамбук. По мнению эзотериков, этот цветок сулит гармонию, богатство, благополучие. Но важно учитывать, в какой комнате размещать горшок с растением. Об этом пишет ukr.media.

Сторонники фэн-шуя считают, что комнатный бамбук – талисман удачи и долголетия членов семьи. Согласно приметам это растение не только обещает подъем сил и заряжает всех позитивной энергией, а и поглощает негатив.

Если разместить горшок с цветков в восточной части жилища, то бамбук будет способствовать благополучию в личной жизни и семейному счастью. Южно-восточное место для комнатного бамбука выбирайте, если хотите увеличить достаток. Цветок на южной стороне дома – слава и успех его владельцев.

Ранее "Телеграф" писал о главных приметах про комнатные цветы. Растения – полноценные жители дома, которые, как и другие члены семьи, могут болеть. В здоровой атмосфере цветы растут красивыми и без проблем.