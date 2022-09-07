Пять растений, которые нужно посадить в доме: поглощают негативную энергию

Эти комнатные цветы не только украсят комнату, а и улучшат атмосферу в доме

Сторонники учения фэн-шуй уверенны, что каждая вещь в доме, особенно если она "живая", обладают той или иной энергией. Существует много примет про комнатные растения, которые могут притягивать богатство или же отрицательно сказывать на семейных отношений. Есть и такие цветы, которые в жилище выполняют важную функцию – поглощают негатив.

По мнению приверженцев фэн-шуй, как минимум пять комнатных растений стоит выращивать в доме. Они не только избавят от плохой энергии, а и вернут взамен положительную, наполнив дома гармонией, уютом и счастьем.

Так, один из цветков, который очистит квартиру от негатива – это фиалка. Наиболее подходящим местом для этого растения, по словам эзотериков, является юго-западная часть жилища.

Перерабатывает негатив в положительную энергию и красивый цветок цикламен. Он символизирует успех. Лучше всего высадить его на севере или северо-западе квартиры или дома.

Много примет существует и о бегонии. Считается, что это растение очищает пространство от негативных эмоций. Цветок превосходно "работает" в любом месте в доме.

Такой распространенный комнатный цветок, как традесканция, эзотерики рекомендуют выращивать в семьях, где часто случаются разногласия и конфликты. Растение притягивает взаимопониманию, гармонию и любовь.

Необычный кактус – опунция – также не лишним принести в дом. Согласно учению фэн-шуй, это растение защищает жилище, отталкивает все плохое, в том числе неудачи и невезение.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи в доме притягивают удачу. В фэн-шуй есть несколько самых главных и мощных символов везения.