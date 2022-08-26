Что нужно обязательно хранить в доме, чтобы приманивать деньги: советы Ванги

Подобные "талисманы" необязательно носить с собой, главное, чтобы они были в вашем доме.

Чтобы привлечь в свою жизнь много денег, помимо того что из нужно уметь зарабатывать, важно их правильно хранить, а также создавать вокруг них благоприятную атмосферу. Чтобы помочь себе и своей семье, важно хранить в доме некоторые вещи, которые и активируют энергию изобилия и денежный поток.

Известная ясновидящая и провидица Ванга отмечала, что самые простые вещи, которые каждый день используются в быту, могут стать отличными помощниками в привлечении денег, пишет takprosto. Что же это за "магические" талисманы?

Вещи, которые притягивают деньги

Иконы — способствуют созданию в доме благоприятной, благостной атмосферы. Лучше, чтобы она была куплена в монастыре или иконной лавке, но не в церкви.

Головка чеснока — помогает оградить себя и близких от негативной энергии.

Подкова — защищает от всего плохого и привлекает богатство, удачу, благополучие.

Мед — способен привлечь удачу и благополучие в дом.

Тарелка цитрусовых в доме — привлекает богатство и успех.

Яблоки — отличный магнит для денег.

Любое растение с круглыми листьями (живое, не искусственное) — способно привлекать деньги в дом.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные растения станут вам настоящими "зелеными друзьями" и будут притягивать в дом лишь позитив, успех и благополучие.