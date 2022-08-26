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Что нужно обязательно хранить в доме, чтобы приманивать деньги: советы Ванги

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как привлечь в дом деньги по Ванге Новость обновлена 26 августа 2022, 12:40
Как привлечь в дом деньги по Ванге

Подобные "талисманы" необязательно носить с собой, главное, чтобы они были в вашем доме.

Чтобы привлечь в свою жизнь много денег, помимо того что из нужно уметь зарабатывать, важно их правильно хранить, а также создавать вокруг них благоприятную атмосферу. Чтобы помочь себе и своей семье, важно хранить в доме некоторые вещи, которые и активируют энергию изобилия и денежный поток.

Известная ясновидящая и провидица Ванга отмечала, что самые простые вещи, которые каждый день используются в быту, могут стать отличными помощниками в привлечении денег, пишет takprosto. Что же это за "магические" талисманы?

Вещи, которые притягивают деньги

  • Иконы — способствуют созданию в доме благоприятной, благостной атмосферы. Лучше, чтобы она была куплена в монастыре или иконной лавке, но не в церкви.
  • Головка чеснока — помогает оградить себя и близких от негативной энергии.
  • Подкова — защищает от всего плохого и привлекает богатство, удачу, благополучие.
  • Мед — способен привлечь удачу и благополучие в дом.
  • Тарелка цитрусовых в доме — привлекает богатство и успех.
  • Яблоки — отличный магнит для денег.
  • Любое растение с круглыми листьями (живое, не искусственное) — способно привлекать деньги в дом.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные растения станут вам настоящими "зелеными друзьями" и будут притягивать в дом лишь позитив, успех и благополучие.

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#Деньги #Ванга #Приметы #Народные приметы