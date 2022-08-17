Почему нельзя выбрасывать старый веник при переезде в новую квартиру: очень важная примета

Веник может защитить вас от недоброжелателей.

Переезд в другой дом, квартиру или город — это ответственное мероприятие, означающее новый этап в жизни. И естественно каждый из нас хочет, чтобы жизнь на новом месте была долгой и счастливой. А чтобы это так и было, следует прислушиваться к нашим мудрым предкам и народным приметам, которые они составили.

Отметим, что одна из самых важных примет, связана с обычным веником, сообщает peskiadmin. Оказывается, старый веник нельзя выбрасывать, а нужно перевезти его и в новый дом. Почему так, и какие еще есть важные приметы о переезде, читайте далее.

Народные приметы о переезде

Поскольку домовые любят прятаться между прутьями поэтому забрав веник, владелец автоматически прихватит с собой и барабашку. Считается, что он должен быть в каждом доме, чтобы беречь и защищать вас от опасностей. Не забудьте угостить домового молоком после переезда.

Очень важная примета — это при переезде нужно вымыть порог дома, чтобы избавиться от сглаза, порчи и непрошеных гостей.

Никогда не входите с пустыми руками в новый дом — стоит взять с собой в руки хлеб и соль.

Не лишним будет повесить над входной дверью металлическую подкову "рожками вверх". Этот оберег приносит счастья и удачу.

Серебряные монеты, брошенные на пол в новом доме, принесут богатство его обитателям.

Чтобы защитить себя и свой дом от нечистой силы, в углу дома стоит расположить сухую траву зверобоя, чистотела или чертополоха.

Про кота наверняка знают все — первым в новым дом должен зайти котенок.

Напомним, что веник имеет свою энергетику и может влиять на общее состояние каждого члена семьи. Ранее "Телеграф" писал, где нельзя хранить веник, чтобы не привлечь болезни.