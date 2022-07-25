Можно навлечь беду и неприятности: где категорически нельзя вешать часы

Пренебрегая этими правилами, можно навлечь беду.

Если соблюдать народные приметы и суеверия, можно избежать многих проблем и неприятностей. Не зря ведь наши предки постоянно за ними следили. Так как часы — это достаточно сильный энергетичный предмет, его важно правильно размещать в доме, ведь если сделать это неправильно можно навлечь беду.

Если же правильно разместить часы, то они наоборот станут отличным талисманом, который будет защищать всех жителей, и будет привлекать положительные изменения. Где можно и нельзя размещать часы, пишет meta.

Где нельзя вешать часы в доме:

В прихожей рядом с дверью — если часы будут находиться на видном месте, то они могут нарушить энергетический баланс в доме, что негативно повлияет на уют.

В спальне — тиканье часов может нарушить энергетику спального места, и это в свою очередь может привести к нарушению покоя и появлению кошмаров во сне.

Детская комната — особенно массивные и громкие, ведь их тиканье может давить на психику и вызывать беспокойство у малышей.

Также напомним, что категорически нельзя хранить в доме сломанные часы, ведь такой дом счастье, удача и успех обходят стороной.

Где можно вешать часы в доме:

Лучше всего вешать часы в западной части квартиры. Тогда положительная энергетика от часов принесет вдохновение и раскроет новые грани талантов домочадцев.

А если повесить часы в южной части дома, то это притянет в жизнь славу и процветание. Более того, если вы хотите привлечь удачу, то лучше выбирать варианты без завитушек в тонкой оправе. Строгий лаконичный стиль поможет сконцентрироваться на важных делах.

Любовь и взаимопонимание придет в дом, если повесить часы в северной части дома. Жизнь станет спокойнее, без ссор и скандалов.

Часы на восточной стороне позволят поправить здоровье.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.