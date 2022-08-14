К чему падает шариковая ручка: приметы и суеверия

Рассказываем, что сулит примета, если ручка оказалась на полу

С появлением новых технологий обычная шариковая ручка немного отошла на второй план, однако мы все еще пользуемся этим канцелярским предметом. Мы не уделяем достаточно внимания этому аксессуару, однако стоило бы, ведь шариковую ручку уже давно окружают всевозможные приметы и предрассудки.

Если вам на подпись дают документ, следует обратить внимание, какой рукой вам подадут ручку, пишет Ukr.Media. Не следует доверять человеку, который протягивает вам ручку левой рукой. Если вам вообще не предоставили ручку — не стоит рассчитывать на дружелюбие человека в будущем.

Если шариковая ручка очутилась на полу на работе, значит вам следует ожидать появления начальства. Также события зависят от цвета чернил:

Если упала черная ручка — руководитель укажет на допущенные служебные промахи.

Если на полу оказалась ручка с синими чернилами, "разнос" будет устроен кому-то другому, но в вашем присутствии. Главное в этот момент самому стараться не попасть под "горячую" руку.

Хорошо, если упала красная ручка. Это предвещает появление начальства с хорошими новостями об отпуске или предстоящей премии.

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