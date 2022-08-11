Срочно избавьтесь от этих семи вещей в доме: притягивают негатив и проблемы

Эзотерики пояснили, что запрещено хранить в доме и почему

Сторонники эзотерики и фэн-шуя верят, что каждая вещь в доме обладает определённой энергетикой и может как привлекать благополучие и позитив, так и притягивать неудачи, несчастья и трудности. Более того, считается, что предметы со временем словно напитываются энергией своих хозяев.

Существует немало примет про вещи, которые лучше не хранить у себя дома. По словам эзотериков, есть как минимум семь предметов, на которые стоит обратить внимание и задуматься, так ли они вам нужны.

Какие вещи нельзя хранить дома:

Стекло, керамика и подобные материалы, если предметы из них разбиты. Даже если речь идет об одном надколе или трещине. Согласно фэн-шую, поврежденные предметы обихода говорят о неком проломе в энергетической защите жилища. Часы, которые сломались. Этот предмет символизирует движение. Так что часы, если они не ходят, не сулят ничего хорошего. Старые вещи. Речь о разных предметах, которыми вы не пользуетесь по меньшей мере последние три года. В них, по словам приверженцев фэн-шуя, образуется определенный застой энергии. Так называемые мертвые вещи. Это могут быть сухоцветы, засушенные насекомые, шкуры животных. Эзотерики уверенны, что они несут "мертвую" энергию в дом, где находятся. Старый веник. Согласно приметам, веник является символом достатка. Поэтому стоит обратить внимание, в каком состоянии этот предмет в вашем жилище. Некоторые фотографии. Речь о снимках, которые вам не нравятся и вызывают неприятные ощущения. Выбросите их. Непарные вещи. Например, одна затерянная лыжня или ботинок. Такие вещи, по мнению эзотериков, нарушают энергобаланс в доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи не рекомендуется одалживать или брать в долг.