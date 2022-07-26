Почему в доме категорически нельзя свистеть: зная это, вы прекратите так делать

Если вы не хотите навредить себе и своим родным, то лучше "перенести" свой свист на улицу.

"Не свисти в доме, а то денег не будет" — 100% эту фразу каждый не раз слышал из уст мамы или бабушки. А так ли это на самом деле, или же это просто нежелание родных слышать свист? Согласно народным приметам и суевериям, свистом можно вымести из дома все нажитое добро, ведь по сути свист – это ветер, а он в свою очередь может обладать разрушительной силой.

О чем же предупреждают народные приметы и суеверия, запрещая свистеть в помещении, пишет meta. Отметим, что свист с древних времен считался звуком потусторонних и нечистых сил, поэтому появления подобных запретов неудивительно.

Почему нельзя свистеть в квартире

В народе верят, что свист — это звук потусторонних или нечистых сил и его слышно, когда эти духи приходят в дом. Поэтому и считается, что свист в доме приводит к тяжелым болезням, упадку сил, внезапным проблемам и даже к смерти.

Свист выгоняет домового — в доме, где нет домового не водятся деньги. Также из жилья уходит успех и счастье. Возможны проблемы с техникой, электросетью и водоснабжением. Вообще может показаться, что дом "заболел".

Если постоянно свистеть в доме, то в него придут бедность, недоразумения с членами семьи, нехватка сил и жизненной энергии, а также постоянные мелкие невзгоды.

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