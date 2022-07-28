Три места в доме, где нельзя вешать зеркало: привлечет негатив

Есть несколько примет, которые помогут выбрать удачное место для зеркала в вашем жилище

Наши предки считали зеркало едва ли не магическим атрибутом и проводили с этим предметом интерьера различные ритуалы. В восточном учении фэн-шуй зеркало так же имеет большое значение. Считается, что оно может притягивать ту или иную энергию в дом, которая влияет на хозяев жилища, их самочувствие и взаимоотношения.

Существует немало примет о зеркалах, в частности о том, где можно и нельзя в доме устанавливать зеркало. Последователи фэн-шуй уверены, что есть по меньшей мере три места в жилище, где размешать зеркальную поверхность нежелательно.

Где нельзя вешать зеркало в доме

Есть три места, в которых приверженцы фэн-шуй не советуют устанавливать зеркало:

Напротив входной двери. Напротив дверей в ванную комнату. Напротив дверей в кухню.

Согласно правилам фэн-шуя, такие места для зеркала нарушат энергообмен внутри жилища. Потому как считается, что именно через окна и двери энергетические потоки проникают в дом. То есть зеркало, размещенное напротив дверей, будет словно отражать и отталкивать энергию.

По мнению последователей фэн-шуй, постоянное размещение зеркала в неправильном месте способствует накоплению негативной энергии. К примеру, зеркало напротив входной двери в коридоре "блокирует" денежные потоки, поступающие в дом. Кроме того, из-за ошибок в выборе места для зеркала могут возникать материальные проблемы, ссоры и скандалы, а еще может ухудшаться самочувствие, появляться слабость и упадок сил.

Ранее "Телеграф" писал, что никогда нельзя делать перед зеркалом. Считается, что некоторые действия могут привлечь беду и несчастье в дом.