Найти в чае муху — к удаче: 7 примет, которые могут помочь понять, чего ждать

Есть в народе приметы и суеверия, связанные с этим ароматным напитком

Существует немало народных примет о чае, которые могут подсказать человеку, чего можно ожидать в будущем от того или иного события, если что-то произошло с напитком.

"Телеграф" рассказывает об народных приметах, связанных с чаем. Мы выделили семь самых интересных — верить в них или нет, решайте сами.

Народные приметы, связанные с чаем — топ-7

Если девушка с парнем вместе разливают чай, то в будущем между ними возникнут романтические чувства. Если в чашке с чаем был найден волос, то стоит ждать хорошие перемены и успехи в начинаниях. Если обнаружили в чае муху — это к удаче. Появившаяся пенка и пузыри на поверхности чая говорят о том, что можно ждать улучшения финансового состояния. Мужчина, добавляющий сначала сахар, а потом молоко в чай, может спровоцировать ссоры со второй половинкой. Если представительница прекрасного пола ставит чайник носом к стене — она может долгое время быть одинокой. Тару для заваривания чая нельзя взбалтывать за столом, так как сидящие за ним не смогут ни о чем договориться.

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Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя пить чай с ложкой в кружке.