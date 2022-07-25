Найти в чае муху — к удаче: 7 примет, которые могут помочь понять, чего ждать
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Есть в народе приметы и суеверия, связанные с этим ароматным напитком
Существует немало народных примет о чае, которые могут подсказать человеку, чего можно ожидать в будущем от того или иного события, если что-то произошло с напитком.
"Телеграф" рассказывает об народных приметах, связанных с чаем. Мы выделили семь самых интересных — верить в них или нет, решайте сами.
Народные приметы, связанные с чаем — топ-7
- Если девушка с парнем вместе разливают чай, то в будущем между ними возникнут романтические чувства.
- Если в чашке с чаем был найден волос, то стоит ждать хорошие перемены и успехи в начинаниях.
- Если обнаружили в чае муху — это к удаче.
- Появившаяся пенка и пузыри на поверхности чая говорят о том, что можно ждать улучшения финансового состояния.
- Мужчина, добавляющий сначала сахар, а потом молоко в чай, может спровоцировать ссоры со второй половинкой.
- Если представительница прекрасного пола ставит чайник носом к стене — она может долгое время быть одинокой.
- Тару для заваривания чая нельзя взбалтывать за столом, так как сидящие за ним не смогут ни о чем договориться.
Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя пить чай с ложкой в кружке.