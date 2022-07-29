Какую энергию притягивает кактус: четыре комнаты в доме, где его нужно ставить

Приметы о кактусе могут указать на важные моменты в доме

Эзотерики и приверженцы учения фэн-шуй считают, что комнатные растения обладают определенной энергией, могут притягивать в дом негатив или благополучие, а некоторые комнатные цветы привлекают своим хозяевам деньги и богатство. В частности, на те или иные проблемы в жилище могут указать приметы о кактусе.

Кактус – довольно популярное растение для выращивания в домашних условиях. Эзотерики считают, что этот комнатный цветок впитывает негатив в доме. Поэтому выращивать кактус нужно только в определенных комнатах вашего жилища.

В эзотерике принято, что кактус может поглощать плохую энергию и защищать дом от негатива и зависти. Поэтому этот комнатный цветок смело можно ставить на входе в жилище.

Если кактус никак не может прижиться в доме и вянет, то считается, что ему не подходят условия. Так, кактус будет расти там, где есть негативные потоки энергии. А вот в семье, где царит атмосфера добра, уюта и взаимопонимания, это комнатное растение может погибнуть.

По мнению эзотериков, для кактуса нужно выбрать правильную комнату в доме, среди которых:

коридор,

прихожая,

гостиная,

кухня.

Именно в этих местах чаще всего, согласно фэн-шуй, может скапливаться отрицательная энергетика. А вот в спальнях эзотерики не рекомендуют размещать данный комнатный цветок.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные цветы в доме обладают позитивной энергией. Эти растения могут стать вашими "зелеными друзьями".