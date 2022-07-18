Эти комнатные растения привлекают благополучие в семью: должны быть в каждом доме

Эзотерики назвали два комнатных цветка, подходящих для женщин и мужчин

Вокруг комнатных цветов существует много примет и поверий. Эзотерики считают, что некоторые из них, к примеру, замиокулькас, аукуба и бугенвиллия притягивают в дом богатство и деньги. Некоторые же комнатные растения, по их мнению, наоборот могут сулить несчастья и беды своим собственникам.

Есть и приметы про растения, которые способствуют благополучию и счастью в доме. Часто они делятся на те, что приносят женское счастье, мужскую силу или семейную гармонию. Эзотерики выделяют по меньшей мере два комнатных растения, которые можно и даже нужно выращивать в жилище.

Калатея

У этого комнатного растения широкие листья, покрытые узором. Считается, что цветок отлично поглощает агрессию и негативную энергию. В народе верят, что в доме, где растет калатея, меньше ссорятся и спорят, поэтому в семье царит мир.

Калатея принесет в дом счастье

Антуриум

Этот цветок можно высадить в мужской квартире, поскольку считается, что антуриум добавляет мужской силы, способствует успехам в работе и семейной сфере. Важно быть аккуратным с этим растениям, ведь оно обладает слабоотравляющими свойствами. Красные цветки и бархатные листья в форме стрел или сердец делают растение очень красивым, антуриум может вырастать до 1 метра в высоту.

Эффектное комнатное растение

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные цветы в доме обладают позитивной энергией. Эти растения могут стать вашими "зелеными друзьями".