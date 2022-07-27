Комнатные растения вянут и болеют: о каких проблемах в доме это говорит

Есть несколько примет о комнатных цветах, которые важно знать каждому

В эзотерике считается, что комнатные цветы могут притягивать богатство и успех или же наоборот блокировать так называемый денежный поток энергии. Можно сказать, что комнатные растения – полноценные жители дома, которые, как и другие члены семьи, могут болеть.

По мнению эзотериков и последователей фен-шуй, вянущие растения могут указать на определенные проблемы в доме или семье. Если цветы в вашем жилище начали болеть, то стоит обратить внимание на приметы о комнатных растениях.

Так, в фен-шуй считается, что комнатные растения показывают: преобладает в вашем доме светлая или темная энергия. О том, что начался некий конфликт этих энергий, могут говорить вянущие листья. Если растение умирает, говорят эзотерики, значит энергия тьмы взяла верх. Стоит отметить, что можно решить проблему с болеющим комнатным растением, если переставить его в другое место. Рекомендуется, чтобы место, где растет цветок, было чистым. Для отталкивания негативной энергии эзотерики предлагают установить рядом с комнатным растением зеркало или картину.

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Приметы гласят, что заболевания комнатных цветов могут говорить о разладе в отношениях между партнерами, ссорах и даже изменах. Если же в семье царит доверие, взаимопонимание и уважение, то считается, что растения растут здоровыми и красивыми. По словам эзотериков, цветы способны словно вбирать в себя негатив от людей в доме, поэтому могут начать вянуть. Наши предки верили, что поливать растения нужно только с хорошим настроением.

Кроме того, эзотерики советуют отделить заболевшее растение от здоровых. Согласно примете, накопленный негатив от больного цветка передается всем другим. Также следует не хранить в доме комнатные растения, которые погибли.

Напомним, многие комнатные цветы просто необходимо выращивать в доме, так как они сулят благополучие и несут позитивную энергию для своих хозяев.