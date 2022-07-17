Деньги польются рекой: шесть растений, которые притягивают в дом богатство

Эти цветы должны быть в вашем доме

Эзотерики и специалисты по фен-шуй считают, что каждое комнатное растение обладает определенной энергией и может как привлечь что-то хорошее в дом, так и притягивать несчастья и проблемы с самочувствием. Кроме того, многие цветы, которые можно выращивать в квартире, влияют на финансовое благополучие своих владельцев.

Существует уйма примет про комнатные растения и то, какие события они могут притягивать. По мнению эзотериков, есть по меньшей мере шесть видов комнатных растений, привлекающих деньги в дом.

Денежное дерево

Также его называют толстянка или красула. Округлые листья растения напоминают монеты. В фен-шуе денежное дерево – один из самых мощных символов богатства в доме. Считается, что если у вас засыхает или опадает толстянка, то нужно разобраться с материальными проблемами.

Денежное дерево

Замиокулькас

Еще одно название этого растения – долларовая пальма. С ним связано много примет касательно валюты. Считается, что такое деревце притягивает в семейный бюджет валютные поступления.

Замиокулькас

Драцена Сандера

Так называемый счастливый бамбук символизирует успех в работе, а значит и материальную прибыль. Согласно примете, если драцена Сандера цветет и развивается, то это способтсвуют процветанию ее хозяина.

Драцена Сандера

Аукуба

В народе это растение зовут золотым деревом. Многие верят, что оно символизирует талант и сильный дух своего владельца, что помогает ему добиваться всех вершин и достойно зарабатывать. Кроме того, считается, что аукуба защищает жилище от врагов.

Аукуба

Бугенвиллия

Красивейшее растение, которое еще носит название бумажный цветок, несильно распространено в нашей стране. Приметы гласят, что если в доме есть это комнатное растение, то оно сулит благополучие и денежный поток.

Бугенвиллия

Кактус

Это растение считают неким денежным магнитом. Как свидетельствуют многие приметы, кактусы уберегают от ненужных трат и способствуют неожиданным финансовым поступлениям, будь то премия, наследство или возвращение долгов.

Кактусы

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные растения станут вам настоящими "зелеными друзьями" и будут притягивать в дом лишь позитив, успех и благополучие.