Не простая простуда: врач объяснил, о чем говорит кашель путина

Кашель может свидетельствовать о многих тяжелых заболеваниях

В последнее время многие специалисты обращают внимание на то, что российский диктатор владимир путин демонстрирует признаки ряда опасных заболеваний. В частности во время визита в Иран он начал кашлять, что породило еще больше слухов о его неважном состоянии, хотя сам он объяснил это простудой.

Как рассказал парамедик, доктор неотложных состояний Руслан Самигуллин в эфире сюжета на телеканале FreeДом, подобный кашель является симптомом многих тяжелых болезней.

"Мы можем подозревать, что это рак щитовидной железы или рак легких", — отметил он.

По его словам, в таких случаях зачастую наблюдается кашель и хрипота голоса.

При этом он отметил, что у пациентов с раком щитовидной железы обычно есть хорошие прогнозы, ведь около 70-75% больных излечиваются от болезни в течение пяти лет.

А вот рак легких лечить сложнее, поскольку он имеет свойство метастазировать на другие органы и в целом ведет себя более агрессивно.

Стоит отметить, что кашель не единственное, на что обратили внимание СМИ во время визита путина в Иран. Так во время схождения с трапа в аэропорту Тегерана диктатор заметно прихрамывал, хоть и старался не подавать виду, будто что-то идет не так.