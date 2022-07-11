Почему нельзя смотреть через окно на похороны: суеверия, которые не предвещают ничего хорошего
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Плохих примет немало в нашем мире
С похоронами, как и с зеркалами, связано множество примет, которых, если верить верующим и суеверным людям, обязательно нужно придерживаться. В худшем случае можно навлечь горести на себя и своих близких.
Доподлинно неизвестно, что происходит с человеком после его смерти, пишет rsute. Возможно, поэтому с этим связано так много страшных суеверий, одно из которых гласит, что ни в коем случае нельзя смотреть через окно на процесс похорон.
Почему опасно смотреть через окно на похороны
- Это не понравится душе умершего, так как в этот момент она находится около гроба. Если душа усопшего почувствует, что на нее глазеют через окно, то на смотрящего обрушатся различные беды.
- Во время похорон энергетика вокруг отрицательная, так как людям, которые находятся в похоронном процессе, морально очень тяжело. Считается, что из-за этого приоткрываются ворота в потусторонний мир, через которые могут ворваться неприятности в жизнь того человека, который наблюдает из окна.
- Если у покойного при жизни был неспокойный нрав, то у смотрящего на похороны через окно могут начать происходить негативные и пугающие события.
- Популярное суеверие о том, что человек, который решил посмотреть на похороны через окно, рискует забрать себе судьбу того, кого хоронят.
Чтобы ничего страшного с вами не произошло, когда вы слышите похоронную процессию отойдите от окна и закройте шторы. Будьте с мыслями с теми, кто хоронит усопшего и помолитесь за него.
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