Почему нельзя смотреть через окно на похороны: суеверия, которые не предвещают ничего хорошего

Плохих примет немало в нашем мире

С похоронами, как и с зеркалами, связано множество примет, которых, если верить верующим и суеверным людям, обязательно нужно придерживаться. В худшем случае можно навлечь горести на себя и своих близких.

Доподлинно неизвестно, что происходит с человеком после его смерти, пишет rsute. Возможно, поэтому с этим связано так много страшных суеверий, одно из которых гласит, что ни в коем случае нельзя смотреть через окно на процесс похорон.

Почему опасно смотреть через окно на похороны

Это не понравится душе умершего, так как в этот момент она находится около гроба. Если душа усопшего почувствует, что на нее глазеют через окно, то на смотрящего обрушатся различные беды.

Во время похорон энергетика вокруг отрицательная, так как людям, которые находятся в похоронном процессе, морально очень тяжело. Считается, что из-за этого приоткрываются ворота в потусторонний мир, через которые могут ворваться неприятности в жизнь того человека, который наблюдает из окна.

Если у покойного при жизни был неспокойный нрав, то у смотрящего на похороны через окно могут начать происходить негативные и пугающие события.

Популярное суеверие о том, что человек, который решил посмотреть на похороны через окно, рискует забрать себе судьбу того, кого хоронят.

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Чтобы ничего страшного с вами не произошло, когда вы слышите похоронную процессию отойдите от окна и закройте шторы. Будьте с мыслями с теми, кто хоронит усопшего и помолитесь за него.

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