Три "мертвых" предмета в доме, от которых нужно избавиться: притягивают несчастье

По мнению эзотериков, есть то, что ни в коем случае нельзя хранить в жилищах

В эзотерике считается, что каждый предмет домашнего быта, да и вообще любой элемент интерьера обладает определенной энергетикой. Помимо треснутого зеркала, не стоит сохранять в доме и другие вещи, поскольку они притягивают негатив и несчастливые события в жизнь хозяев жилища.

Как пишет "Телеграф", эзотерики выделяют по меньшей мере три приметы, к которым стоит прислушаться. Если вы продолжите хранить в доме некоторые вещи, да еще и пользоваться ими, можно ждать беды.

Какие вещи нельзя хранить в доме

"Мертвые" предметы

Речь о тех вещах, которые когда-то были живыми. Это могут быть элементы декора, к примеру шкуры убитых животных, высушенные рога и насекомые или же засушенные растения. Такие "мертвые" предметы не обладают живой энергией, а притягивают негатив и даже бедность, так как перекрывают денежный поток.

Нерабочие часы

Эзотерики уверенны, что отсутствие движения и застой рано или поздно ведут к накоплению негативной энергии. Часы, которые раньше ходили, а теперь стоят – именно такой случай. Считается, что нерабочие часы отпугивают удачу и деньги, которые любят движение и развитие.

Битая посуда

Опять-таки речь о вещах, которые разбились или треснули, а значит – энергообмен нарушен. Энергетика, которая накапливается в поломанных предметах, несет собственнику дома лишь негатив и несчастья. Поэтому, к слову, есть примета о том, что нельзя пить из надбитой чашки.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные растения не стоит тащить в дом, так как они притягивают беды, болезни и проблемы.