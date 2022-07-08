Могут принести неприятности: вещи, которые не стоит отдавать даже самым близким родственникам

Не забывайте, что вместе с вещью или предметом, вы передаете также свою энергетику.

Во время уборки или перебирая вещи в шкафу, очень часто оказывается, что в доме есть много вещей, которые уже не нужны. Чтобы их не выбрасывать, многие люди отвозят их "доживать" на дачу или отдаю другим людям, иногда даже родственникам. Однако отдавая эти вещи, мало кто задумывается можно ли это делать. Ранее, мы писали, какие вещи категорически нельзя давать в долг, а теперь расскажем, что нельзя отдавать ни в коем случае.

Отдавая эти вещи, люди, сами того не осознавая, нарушают установившуюся гармонию в своей семье, пишет издание "Так просто". Не зря вокруг этих вещей так много запретов и суеверий.

Вещи, которые нельзя никому отдавать

Предметы, которые касались головы или волос — головные уборы, расчески, заколки. Они могут принести неприятности в виде головных болей и сниженного настроения.

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Предметы, что касались грудной клетки — любые элементы одежды, которые находились близко к телу. Сюда же относится и нижнее белье.

— любые элементы одежды, которые находились близко к телу. Сюда же относится и Сумки и кошельки. Такие вещи лучше не отдавать, чтобы не лишиться финансового достатка. Старые кошельки и вовсе лучше сжигать.

Такие вещи лучше не отдавать, чтобы не лишиться финансового достатка. Старые кошельки и вовсе лучше сжигать. Постельное белье — эта вещь "отвечает" за благополучие и мир в семье, поэтому отдавая его, уходят и они.

— эта вещь "отвечает" за благополучие и мир в семье, поэтому отдавая его, уходят и они. Зеркало — это очень мистический предмет, который может вытягивать красоту или даже жизненную энергию.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.