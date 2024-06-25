В Киеве пьяный водитель бежал от полиции и сбил насмерть пешехода: детали трагического инцидента (фото)

Злоумышленник может провести 10 лет в тюрьме

В Киеве нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции и смертельно травмировал прохожего. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Авария произошла 23 июня, около 21 часов на улице Даниила Щербаковского.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 62-летнему водителю по факту совершения дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Предварительно водитель авто марки Toyota Land Cruiser превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора. Патрульные начали догонять нарушителя. По требованию сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение.

Убегая от полицейских, мужчина сбил пешехода, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадавший погиб на месте.

Автомобиль правонарушителя

"Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер зафиксировал у него 1,08 промилле алкоголя", — отмечают в прокуратуре.

Правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

На месте ДТП

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом произошла ужасная авария — столкнулись два автомобиля марки Mercedes. Из фото аварии можно предположить, что столкновение было достаточно сильным, передние части автомобилей разбиты вдребезги.