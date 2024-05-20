Загнал нож в полицейского: под Киевом задержали дерзкого нападавшего (фото)
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Злоумышленник пытался скрыться
На днях в Киевской области мужчина ранил полицейского. Злоумышленник нанес удар ножом ниже бронежилета.
Милиционер был вынужден применить оружие. Об этом сообщает полиция Киевской области.
"При отработке вызова о домашнем насилии мужчина ударил правоохранителя ножом и угрожал очевидцам. Оперативник применил огнестрельное оружие и выстрелил нападавшему в ногу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ночью в полицию поступило сообщение о домашнем насилии. На место происшествия прибыли патрульные.
"В полночь в полицию поступило сообщение о том, что 38-летний отец совершает домашнее насилие в отношении ее матери. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Во время документирования, фигурант ударил ножом 31-летнего полицейского и стал угрожать свидетелю ножом ", — сообщает полиция.
Правоохранитель был в бронежилете. Однако нападавший нанес удар ниже средства защиты.
Раненый полицейский предупредил злоумышленника о применении огнестрельного оружия. Сначала произвел предупредительный выстрел, после чего ранил фигуранта в ногу.
"Правонарушитель пытался убежать, однако его задержали. Оперативник и правонарушитель госпитализированы в больницу", — подчеркивают в полиции.
Следователи начали досудебное расследование по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали дерзкую злоумышленницу, которая нападала на женщин и грабила их. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.