Загнал нож в полицейского: под Киевом задержали дерзкого нападавшего (фото)

Злоумышленник пытался скрыться

На днях в Киевской области мужчина ранил полицейского. Злоумышленник нанес удар ножом ниже бронежилета.

Милиционер был вынужден применить оружие. Об этом сообщает полиция Киевской области.

"При отработке вызова о домашнем насилии мужчина ударил правоохранителя ножом и угрожал очевидцам. Оперативник применил огнестрельное оружие и выстрелил нападавшему в ногу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью в полицию поступило сообщение о домашнем насилии. На место происшествия прибыли патрульные.

"В полночь в полицию поступило сообщение о том, что 38-летний отец совершает домашнее насилие в отношении ее матери. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Во время документирования, фигурант ударил ножом 31-летнего полицейского и стал угрожать свидетелю ножом ", — сообщает полиция.

Правоохранитель был в бронежилете. Однако нападавший нанес удар ниже средства защиты.

Раненый полицейский предупредил злоумышленника о применении огнестрельного оружия. Сначала произвел предупредительный выстрел, после чего ранил фигуранта в ногу.

На месте происшествия

"Правонарушитель пытался убежать, однако его задержали. Оперативник и правонарушитель госпитализированы в больницу", — подчеркивают в полиции.

Злоумышленник ранил полицейского

Следователи начали досудебное расследование по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержали дерзкую злоумышленницу, которая нападала на женщин и грабила их. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.