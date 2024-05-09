Гонял по ночному Киеву с оружием: полиция задержала мужчину, который совершил ДТП (фото)

На место происшествия вызвали следователей

В Киеве задержали водителя в нетрезвом состоянии, который совершил ДТП. Мужчина на автомобиле марки Ford въехал в припаркованное авто.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. В ночь с 8 на 9 мая, на номер 112 позвонил позвонил киевлянин и сообщил, что в Соломенском районе неизвестный въехал в припаркованный автомобиль.

Также мужчина отметил, что у водителя есть признаки алкогольного опьянения.

"Мы быстро прибыли на место происшествия и обнаружили транспортное средство, описанное заявителем. За рулем находился 36-летний мужчина, у которого инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин категорически отказался", — говорится в сообщении.

Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у нарушителя ружье. Мужчина признался, что разрешения на оружие у него нет.

Оружие, которое перевозил нарушитель в авто

Водитель был отстранен от управления транспортным средством. Правоохранители составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Нарушитель катался на авто с ружьем

"Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств мы вызвали на место происшествия следователей", — добавили в полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киеве заметили пьяных мужчин за рулем. Подловили нетрезвых нарушителей возле детской площадки, недалеко от музыкальной школы.