Теракт в Киеве: стрелок готовил массовый расстрел под украинофобские лозунги (видео)

Террорист застрелил семерых людей

Следствие установило, что мужчина, совершивший теракт в Голосеевском районе Киева 18 апреля, готовился к массовому расстрелу. Он отрабатывал дома навыки быстрого приведения оружия в боевую готовность и прицельной стрельбы, выкрикивая при этом слова ненависти к украинцам.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Следствие установило полную хронологию событий того дня.

Стрелец родился в Москве и служил в ВСУ

"Мужчина — уроженец Москвы, 1968 г. р., военный пенсионер. В период с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на разных должностях по обслуживанию автомобильной техники. Майор в отставке. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута", — рассказал генпрокурор.

Несмотря на то, что стрелок привлекался к уголовной ответственности, он имел в собственности два зарегистрированных карабина и травматический пистолет. Последнее разрешение на оружие получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций.

Мужчина готовился к массовому убийству украинцев

В мобильном телефоне убийцы нашли видео его подготовки к массовому расстрелу украинцев. Свои действия он сопровождал агрессивными монологами.

"Называл людей "свиньями", которых "будет мочить", использовал язык вражды в отношении украинцев, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве. Особую неприязнь злоумышленник проявлял к соседу, которого пренебрежительно называл "директором шестого", именно он был первой жертвой нападения", — говорится в сообщении.

Причиной трагедии стал скандал с соседями из-за домофона

"Пусковым крючком" трагедии 18 апреля стал очередной спор. Он вспыхнул из-за домофона, который отремонтировал стрелок, но после этого некоторые жильцы не могли попасть в дом.

"Во время конфликта у подъезда напавший сначала открыл стрельбу из травматического оружия, ранив нескольких людей. Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, поднялся в свою квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег квартиру и вернулся на улицу, где продолжил стрельбу", — рассказал генпрокурор.

Прямо возле своего дома террорист убил соседа и таксиста. Также он ранил сына первого погибшего, его жену, ее родную сестру и дворника, прикрывавшего собой ребенка. Впоследствии сестра и дворник скончались от полученных смертельных ранений.

Некоторых стрелок предупреждал, чтобы убегали

При этом стрелок вел аудиозапись своих действий. После первых убийств мужчина, двигаясь к супермаркету, продолжал вести огонь и застрелил еще двух человек. При этом он избирательно предупреждал отдельных прохожих, чтобы те убегали, "потому что сейчас будет стрельба".

В магазине напавший ходил между рядами, угрожал людям оружием и застрелил работника. Ранения в магазине получили еще пять человек.

"Забаррикадировавшись с заложниками, он обратился к работнице пункта обмена валют с требованием немедленно выйти из кассы и позвать представителя для переговоров. Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, кричал: "выйдите из кассы, я не буду ваши доллары брать", — описывает события Кравченко.

Оправдывал расстрел "самозащитой"

При этом стрелок оправдывал свои действия "самозащитой" от якобы группового нападения четырех человек у подъезда, утверждая, что на него "наехал молодняк вместе с бабами". Апеллировал к своему военному опыту и званию майора, заявляя, что "не мог больше терпеть". При этом демонстрировал крайний цинизм, комментируя убийство соседа: "Он уже труп, у него мозги лежат".

Мог ли стрелок действовать по заданию российских спецслужб

Следствие проверило версию о возможных связях стрелка со спецслужбами России. На данный момент таких связей не установлено.

Известно, что террорист был ликвидирован во время штурма супермаркета, где он забаррикадировался с заложниками. Всего в результате теракта погибли семь человек. В больнице еще остаются семь пострадавших.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соседи киевского стрелка рассказали о нем. Мужчина производил впечатление "интеллигентного человека" и всегда здоровался при встрече.