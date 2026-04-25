Стрельба в Буче. В полиции рассказали новые подробности инцидента (фото, видео)
Нападающий угрожал полиции
В субботу, 25 апреля, утром в Буче произошла стрельба. Неизвестный мужчина начал стрелять из огнестрельного оружия после того, как вышел из авто.
Об этом сообщают местные каналы. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Что говорят в полиции
Полиция Киевщины задержала мужчину, который начал стрельбу в Бучанском районе. Известно, что сотрудники полиции охраны первыми прибыли и оперативно задержали правонарушителя.
"Установлено, что 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел с такси на улицу и начал производить выстрелы хаотично. Раненых среди населения нет", — говорят в полиции.
По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Стрельба в Буче: подробности происшествия
UPD: Нападающий в Буче просит неизвестные таблетки и угрожает полицейским убийством, — пишут паблики.
По еще одной из версий стрелок был один в машине и, по предварительной информации, открыл огонь в воздух. Причиной мог стать дорожный конфликт.
"Мужчина вышел из машины, начал стрелять, к счастью, никого не ранил. Забежал в аптеку, потом в еще один магазин, но полиция быстро появилась на месте" — говорят очевидцы.
По данным местных каналов, мужчину уже задержала полиция. Как видно на видео, стрелок был одет в военную форму. Пока официально этот инцидент не комментировали.
Напомним, что 18 апреля около 17-ти часов в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям. 58-летний уроженец Москвы убил семь человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников.
С террористом пытались вести переговоры, но он на них не реагировал. Во время штурма спецподразделением КОРД стрелок был ликвидирован.
