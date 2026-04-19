Стрельба в Чернигове: полиция задержала мужчину, все подробности происшествия (фото)

Информация о пострадавших в результате стрельбы не подтвердилась

В воскресенье, 19 апреля, в Чернигове произошла стрельба. У мужчины, открывшего огонь прямо на улице, изъяли стартовый пистолет.

Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Черниговской области.

Сообщается, что на улице у мужчины изъято оружие. Информация о стрельбе по детям и пострадавших не подтверждается.

"Сегодня днем ​​в полицию поступили сообщения о выстрелах на одной из улиц Чернигова. На место немедленно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили, что двое мужчин с признаками алкогольного опьянения шли по улице, и один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. К счастью, никто не пострадал.

"Полицейские оперативно задержали 23-летнего мужчину в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие изъято, мотивы содеянного устанавливаются. При процессуальном руководстве прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас готовится сообщение о подозрении. Продолжается досудебное расследование", — добавили в пресс-службе.

Стрелка в Чернигове задержали. Фото НПУ

Мужчина был вооружен стартовым пистолетом. Фото НПУ

Что предшествовало

Согласно сообщениям местных СМИ в Чернигове двое мужчин устроили стрельбу. Один из них был задержан полицией.

"В Чернигове произошла стрельба. Двое мужчин открыли огонь прямо на улице. По предварительным данным, три человека пострадали", — говорится в сообщении.

Также появилась информация, что мужчины стреляли по детям. Однако она не подтвердилась.

Позже стало известно, что пострадавших в результате стрельбы нет. Также информация о стрельбе по детям не подтверждается.

"Информация по стрельбе по детям не подтверждается. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Теракт в Киеве

Как сообщал "Телеграф", около 17-ти часов 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям. 58-летний уроженец Москвы убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие.

С террористом пытались вести переговоры, но он на них не реагировал. Во время штурма спецподразделением КОРД стрелок был ликвидирован.

Подробнее о том, какое оружие использовал стрелок во время нападения, читайте в материале "Телеграфа": Стрелок в Киеве имел разрешение на оружие: что известно о его винтовке

Ранее "Телеграф" показывал эксклюзивные фото с места стрельбы в Голосеевском районе столицы.