"Должны были стрелять на поражение": в Нацполиции признались, почему тянули с ликвидацией стрелка в Киеве

Копы пытались договориться с мужчиной более 40 минут

Глава Нацпола Иван Выговский рассказал подробности ликвидации стрелка, устроившего в Киеве теракт. Он также прокомментировал действия копов, которые сбежали, услышав стрельбу.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина". По словам Выговского, полиция узнала о бегстве копов из соцсетей.

Однако в любом случае про этот инцидент узнали бы во время служебного расследования. Ведь просматривая записи с бодикамер, все равно бы увидели, как поступили правоохранители Михаил Дробницкий и Анна Дудина.

Анна Дудина.

Михаил Дробницкий

На вопросы как патрульные объясняют свои действия, глава Нацпола ответил: "Не сориентировались. Не сориентировались, потому что началась стрельба".

Он добавил, что когда началась стрельба, копы, которые были рядом со стрелком, могли открыть огонь на поражение. Однако этого не произошло, и после того, как мужчина зашел в супермаркет, около 40 минут велись переговоры.

При этом стрелок не озвучивал конкретных требований или мотивов своих действий. Сначала он настоял, что будет говорить только с одним полицейским, но это не дало результата. Поэтому было принято решение о ликвидации, которым занимался КОРД.

По словам Выговского, даже если людям кажется, что со стрелком было бессмысленно разговаривать, полиция действовала в рамках действующего законодательства. Ведь копы обязаны сделать все возможное, чтобы уберечь жизнь человека, которая является самой высокой ценностью согласно Конституции.

"В данной ситуации были переговоры, думали, что он может сдаться, но не сдался", — добавил глава Нацпола.

Он также рассказал, что у КОРДа было несколько схем ликвидации, в супермаркет они зашли с черного хода.

