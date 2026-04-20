Отец работал на армию России. Появились новые детали о стрелке в Киеве

Ликвидированный террорист имел связи с РФ и родился в Москве

После того, как стало известна личность мужчины, устроившего теракт в Киеве и убившего 6 человек, появляется новая информация не только о нем, но и о его семье. Выяснилось, что отец преступника — гражданин России.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции. Отмечается, что гражданин РФ Василий Васильченков — полковник в отставке и работал в Рязанском командном училище ВДВ.

"Наверное, этим объясняется то, что электронные почты Васильченкова-младшего содержат аббревиатуру "ВДВ". А еще аккаунт в Facebook ("Бахмут В.Д.В."), в котором тот публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения", — говорится в сообщении ЦПК.

Что известно о ликвидации террориста

В субботу, 18 апреля, мужчину, устроившего стрельбу в Киеве, ликвидировали во время задержания. Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина после продолжавшихся 40 минут переговоров.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Стрелок в Киеве был ликвидирован во время задержания. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики", — говорится в сообщении.

Место в Голосеевском районе, где произошла стрельба. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Что известно о мужчине, который устроил теракт

Как пишет "Украинская правда", имя мужчины – Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения – 21.04.1968. Он родился в Москве, но имеет гражданство Украины. Раньше проживал в Бахмуте Донецкой области, затем — в Голосеевском районе Киева. Его точные мотивы не известны.

Украинский активист и военный Евгений Карась рассказал, что террорист устроил бойню в Киеве с охотничьей легальной винтовкой Кел-Тек Саб-2000 под пистолетный патрон 9х19.

Заметим, что официально ни личные данные стрелка, ни тип его оружия не подтверждали.

Оружие стрелка

Журналист Виталий Глагола добавил, что стрелок в Киеве мог быть связан с РФ. Он использовал электронные почты с аббревиатурой "VDV" (воздушно-десантные войска РФ), а также, по открытым источникам, упоминался в пророссийских пабликах и якобы делал донаты на "СВО".

Голосеевский стрелок обладал погашенной судимостью, — источники РБК-Украина. По словам источников, из-за того, что судимость была погашена в связи с примирением сторон, стрелок смог легально приобрести и зарегистрировать оружие.

Судимость стрелка

Что писал в социальных сетях

Террорист родился в Москве, имел украинское гражданство, постоянно жил в Бахмуте. В 2015-2017 годах проживал в РФ (Рязань), пользовался российским номером и банковскими услугами, — OSINT-отдел Телевидения Торонто

Позже вернулся в Украину и жил в Киеве возле метро "Демеевская", рядом с местом нападения. По данным расследований:

вел страницу в Facebook с 2016 по 2019 год, публиковал антиукраинские и антисемитские посты.

призывал к силовой "зачистке" общества, оправдывал методы Гитлера.

отрицал легитимность Украины, называл её "так называемой".

сожалел, что террорист Гиркин не уничтожил Бахмут в 2014 году.

Скрин поста стрелка

Также отмечается, что он — военный пенсионер Украины. В 2024 году суд в Киеве освободил его от уголовной ответственности по делу о телесных повреждениях после примирения с потерпевшим.

