В Канаде произошло одно из самых тяжелых массовых убийств. Женщина устроила стрельбу в школе

Напавшая в конце концов убила и себя

В школе канадского городка Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия женщина устроила стрельбу. Погибли 10 человек, в том числе и она сама.

Что нужно знать:

Мотивы нападения пока остаются неизвестными

В школе обнаружили шесть тел, еще один человек скончался в "скорой"

Еще два тела обнаружили в частном доме, связанном с инцидентом

Школа, где произошло нападение

Как сообщает CBC News, трагедия произошла вечером во вторник. По данным правоохранителей, 25 человек нуждались в медицинском осмотре.

В полиции подтвердили гибель десяти человек в результате стрельбы в Тамблер-Ридж. Шесть тел во вторник обнаружили на территории старшей школы, один человек погиб по дороге в больницу. Еще два человека нашли мертвыми в частном доме, связанном с инцидентом. Ранее также стало известно о гибели самого напавшего, — говорится в сообщении

По словам правоохранителей, нападавшая погибла от "травм, которые причинила себе сама". Ее личность и возможные мотивы не уточняются.

Правоохранители у места трагедии

Стрельба в Тамблер-Ридж — одно из самых больших массовых убийств в Канаде

Тамблер-Ридж – маленький городок с населением в 2,5 тыс. человек. Он расположен в горном регионе на севере Британской Колумбии. В школе, где произошло нападение, обучается 160 учащихся.

Происшедшая там сейчас трагедия — одно из самых тяжелых массовых убийств в современной истории Канады. Самая кровавая массовая стрельба произошла в Канаде в 2020 году. Тогда житель сельского региона провинции Новая Шотландия расстрелял 22 человека.

Как сообщал "Телеграф", летом прошлого года в Нью-Йорке (США) мужчина застрелил четырех человек, один из которых — офицер полиции. После этого он совершил суицид.