В Италии украинка убила 9-летнего сына и пыталась совершить самоубийство: что известно о трагедии

После новости об убийстве украинкой собственного ребенка в Муджи, Италия, объявили траур

В итальянском городе Муджа (провинция Триест) 12 ноября произошло трагическое событие: 55-летняя гражданка Украины убила своего девятилетнего сына Джованни, после чего попыталась покончить с собой. Тело ребенка и раненую женщину обнаружили полицейские.

Что нужно знать

По данным итальянских правоохранителей и медиа, 58-летний отец – гражданин Италии – должен был забрать сына около 21:00, но не смог дозвониться ни ребенку, ни матери. Заподозрив неладное, он вызвал полицию. Полицейские вместе с пожарными ворвались в дом и обнаружили мальчика мертвым. Рядом лежала его мать с перерезанными венами. Женщина была немедленно госпитализирована, на данный момент угрозы ее жизни нет.

Минута молчания возле мэрии города Муджа

Утром 13 ноября суд принял решение об аресте украинки за убийство собственного сына, после чего ее перевели в тюрьму Триеста. Следователи, проанализировав показания отца, соседей и социальных служб, пришли к выводу, что мать нанесла роковое ранение сыну, а впоследствии пыталась совершить самоубийство.

Мэр Муджии сообщил, что семья находилась под наблюдением социальных служб. По его словам, ситуация в семье "была сложной, но не драматичной". После развода мальчика воспитывал отец, однако суд разрешил матери регулярно видеться с ребенком. В день трагедии, по словам отца, ничего не свидетельствовало о возможной опасности.

Местные жители уже выразили шок из-за произошедшего, а в самом городе объявили траур. "Жители опустошены. Я уже встретился с представителями соцслужб: мы пытаемся быть поближе к людям. Это была часть нашей громады, их знал даже приходской священник", — отметил мэр. В Мудже, по данным переписи 2008 года, проживало более 13 тысяч человек.

Сообщение мэра города об объявленном трауре в Муджи

