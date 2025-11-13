В Италии украинка убила 9-летнего сына и пыталась совершить самоубийство: что известно о трагедии
-
-
После новости об убийстве украинкой собственного ребенка в Муджи, Италия, объявили траур
В итальянском городе Муджа (провинция Триест) 12 ноября произошло трагическое событие: 55-летняя гражданка Украины убила своего девятилетнего сына Джованни, после чего попыталась покончить с собой. Тело ребенка и раненую женщину обнаружили полицейские.
Что нужно знать
- Отец ребенка обратился в полицию после того, как ребенок и бывшая жена не отвечали на звонок
- Женщину удалось спасти, сейчас она находится в больнице
- Семья находилась под наблюдением соцслужб, в Мудже объявили траур
По данным итальянских правоохранителей и медиа, 58-летний отец – гражданин Италии – должен был забрать сына около 21:00, но не смог дозвониться ни ребенку, ни матери. Заподозрив неладное, он вызвал полицию. Полицейские вместе с пожарными ворвались в дом и обнаружили мальчика мертвым. Рядом лежала его мать с перерезанными венами. Женщина была немедленно госпитализирована, на данный момент угрозы ее жизни нет.
Утром 13 ноября суд принял решение об аресте украинки за убийство собственного сына, после чего ее перевели в тюрьму Триеста. Следователи, проанализировав показания отца, соседей и социальных служб, пришли к выводу, что мать нанесла роковое ранение сыну, а впоследствии пыталась совершить самоубийство.
Мэр Муджии сообщил, что семья находилась под наблюдением социальных служб. По его словам, ситуация в семье "была сложной, но не драматичной". После развода мальчика воспитывал отец, однако суд разрешил матери регулярно видеться с ребенком. В день трагедии, по словам отца, ничего не свидетельствовало о возможной опасности.
Местные жители уже выразили шок из-за произошедшего, а в самом городе объявили траур. "Жители опустошены. Я уже встретился с представителями соцслужб: мы пытаемся быть поближе к людям. Это была часть нашей громады, их знал даже приходской священник", — отметил мэр. В Мудже, по данным переписи 2008 года, проживало более 13 тысяч человек.
