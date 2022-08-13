Родился в рубашке: под Днепром школьник выбросился с 9 этажа

Что именно спровоцировало парня к непоправимому шагу неизвестно

В одном из городов Днепропетровской области подросток решил покончить с жизнью, выпрыгнув из окна многоэтажного дома. К счастью, необдуманные действия 12-летнего мальчика не закончились невосполнимыми последствиями. Он выжил, однако с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

Как сообщает "Телеграф", ссылаясь на издание "Днепр оперативный", подросток, являющийся учеником седьмого класса одной из школ города Желтые Воды, залез на девятый этаж недостроенной многоэтажки, расположенной на улице Михаила Грушевского, после чего прыгнул вниз. Однако во время падения парень зацепился за дерево, что и спасло ему жизнь.

Ул. Михаила Грушевского, г.Желтые Воды

В результате необдуманного поступка школьник получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу под пристальное наблюдение медиков.

Также известно, что на момент осмотра представителями правоохранительных органов мобильного телефона подростка, там была обнаружена переписка с девушкой, в которой он признавался в своих намерениях совершить самоубийство.

Причины такого ужасающего решения ребенка не разглашаются.

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Следует отметить, что, к сожалению, подобный трагический случай не является редкостью. В частности, только накануне из окна многоэтажки в городе Днепр выпал 25-летний новолуние, а несколькими днями раньше тяжелых травм от падения с высоты получила 15-летняя девушка. Она выпала с пятого этажа, но выжила. Сейчас ее здоровье заботятся врачи.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как под Киевом маленькие дети чуть не выпали из окна многоэтажного дома. Очевидцам удалось снять жуткое видео опасной игры малышей.