Судья на Lexus сбила двух человек: детали смертельного ДТП на Прикарпатье (фото)
Виновнице аварии было сообщено о подозрении
В селе Фрага Ивано-Франковской области судья за рулем автомобиля Lexus сбила двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, второй — получил травмы.
Что нужно знать:
- ДТП произошло 31 октября на автодороге "Мукачево – Львов"
- Водитель не сбавила скорость у нерегулируемого пешеходного перехода
- Судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщили о подозрении, ей грозит до 8 лет лишения свободы
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Там же опубликовали фото с места происшествия.
Детали ДТП
31 октября на автодороге "Мукачево – Львов" судья на Lexus UX 250h сбила двух человек. Как выяснилось, она не сбавила скорость у нерегулируемого пешеходного перехода, что привело к ДТП.
При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области было сообщено о подозрении.
Один из пешеходов погиб на месте, другой получил телесные повреждения.
В настоящее время в Высший совет правосудия направлено представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о временном и отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
В то же время в Государственном бюро расследований сообщают, что у судьи были взяты образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.
Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
В настоящее время уже поданы ходатайство о предоставлении согласия на задержание подозреваемой.
