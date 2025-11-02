Судья на Lexus сбила двух человек: детали смертельного ДТП на Прикарпатье (фото)

Виновнице аварии было сообщено о подозрении

В селе Фрага Ивано-Франковской области судья за рулем автомобиля Lexus сбила двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, второй — получил травмы.

Что нужно знать:

ДТП произошло 31 октября на автодороге "Мукачево – Львов"

Водитель не сбавила скорость у нерегулируемого пешеходного перехода

Судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщили о подозрении, ей грозит до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Там же опубликовали фото с места происшествия.

Детали ДТП

31 октября на автодороге "Мукачево – Львов" судья на Lexus UX 250h сбила двух человек. Как выяснилось, она не сбавила скорость у нерегулируемого пешеходного перехода, что привело к ДТП.

ДТП на автодороге "Мукачево – Львов". Фото: Офис генерального прокурора

Судья за рулем автомобиля Lexus сбила двух пешеходов. Фото: Офис генерального прокурора

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области было сообщено о подозрении.

Один из пешеходов погиб на месте, другой получил телесные повреждения.

В настоящее время в Высший совет правосудия направлено представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о временном и отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

В то же время в Государственном бюро расследований сообщают, что у судьи были взяты образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время уже поданы ходатайство о предоставлении согласия на задержание подозреваемой.

