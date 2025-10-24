Среди погибших - пограничница: мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине, много жертв и раненых (фото 18+)

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, полицейские взрывотехники, криминалисты и другие экстренные службы

В городе Овруч Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде. Известно о четырех погибших и 10 пострадавших.

Что нужно знать:

Взрыв произошел около 10:50 на перроне железнодорожного вокзала в городе Овруч Коростенского района

В результате происшествия погибли четыре человека

В результате погиб 23-летний житель Харькова, три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет – жительницы Коростенщины и пограничница

Информация об этом появилась в пресс-службе полиции Житомирской области.

Тем временем в СМИ появились первые фотографии с места происшествия.

Внимание! Кадры не для слабонервных.

Последствия происшествия на житомирщине. Фото: соцсети

Что сообщают в полиции

Взрыв произошел около 10.50 на перроне железнодорожного вокзала в городе Овруч Коростенского района. По предварительной информации, четыре человека погибли, еще 10 получили ранения, среди них — двое пограничников.

Предварительно установлено, что работники госпогранслужбы проводили проверку документов у пассажиров поезда. В это время на перроне один из мужчин получил взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

В результате погиб 23-летний житель Харькова, который имел взрывчатку. Смертельные ранения также получили три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет – жительницы Коростенщины. Среди погибших – пограничница.

В Овруче на месте взрыва работает полиция. Фото: ГУНП Житомирской области

Полицейские проводят первоочередные мероприятия. Предварительная правовая квалификация события – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В Овруче мужчина взорвал гранату в поезде. Фото: ГУНП Житомирской области

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области в Михайловке-Рубежовке мужчина взорвал гранату. В результате пятеро полицейских пострадали, а злоумышленник погиб.