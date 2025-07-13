Мужчина бросил гранату в полицейских и поплатился жизнью на Киевщине (фото)

Есть пострадавшие, у погибшего нападающего нашли другое оружие

Мужчина в Киевской области в Михайловке-Рубежовке взорвал гранату. В результате, пятеро полицейских пострадали, злоумышленник погиб

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Событие произошло в субботу, 12 июля.

Поздним вечером в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что отец угрожал ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия.

Правоохранители зашли в дом и в это время обидчик применил боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. Чтобы остановить злоумышленника, полицейские произвели выстрелы в сторону нападающего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия.

Взрывной волной от гранаты повреждено жилье

Полиция работала на месте происшествия

Граната

В полиции также показали фото. На одном из них видны несколько коробок, наполненных патронами разного типа, а также несколько рассыпанных патронов. Некоторые патроны представляют собой гильзы для дробовика, другие — меньшие, похожие на пистолетные или револьверные.

Оружие нападающего

Также в доме обнаружили револьвер с деревянной рукояткой. Это многозарядное короткоствольное стрелковое оружие с вращающимся барабаном, выполняющее функцию магазина.

Как выглядит револьвер

"В результате взрыва гранаты пятеро работников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении полиции.

Во время обыска в домовладении обнаружены и изъяты четыре пистолета, пиротехническая граната, охотничье ружье и нож.

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины).

Кстати, заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции, генерал Андрей Небитов дал "Телеграфу" важное интервью — "Полиция за то, чтобы люди имели оружие, в том числе короткоствольное. Но при определенных условиях".