Мужчина взорвал гранату в отеле Львова: есть пострадавший и разрушения (видео)

По данному факту открыто уголовное производство

В сети появилась информация о взрыве якобы гранаты в отеле "Арена" во Львове в ночь на 2 февраля. В результате был травмирован мужчина.

Об этом написали некоторые местные паблики. А уже вскоре ситуацию прокомментировали в пресс-службе Полиции Львовской области.

Правоохранители отметили, что около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве на улице Городоцкой в ​​одной из гостиниц Львова. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские.

Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже гостиницы, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре мужчина обиделся на своих соседей и бросил им гранату в дом. Из-за этого начался масштабный пожар, и жилище выгорело практически дотла. Как позже віяснилось, причиной такого поступка стала обічная ссора во время совместного застолья.