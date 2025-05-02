Убивали по 50 человек, среди которых – дети. Рейтинг самых кровавых серийных убийц Украины

Все получили пожизненное заключение

В Украине получил пожизненное заключение гражданин Узбекистана, убивший 11 человек. Он входит в рейтинг семи самых кровавых преступников нашей страны.

"Телеграф" рассказывает подробнее о семи жесточайших серийных убийцах Украины и их преступлениях. Заметим, что основным критерием формирования этого списка было количество жертв.

Рейтинг серийных убийц в Украине

Андрей Чикатило

Родился в Сумской области, он с 1978 по 1990 год убил от 53 до 65 человек, среди которых были дети и женщины. Среди них: 21 мальчик от 7 до 16 лет, 14 девочек от 9 до 17 лет, 17 взрослых девушек и женщин. Свои убийства Чикатило совершал в большинстве своем на территории современной России, однако в Украине его жертвами стали люди в Запорожской и Донецкой областях, а также в Узбекистане. Перед его арестом два человека успели казнить по подозрению в совершении этих убийств. Чикатило называли: "Бешеным зверем", "Ростовским Потрошителем", "Красным Потрошителем", "Убийцей из лесополосы", "Гражданином X", "Сатаной". Его казнили 14 февраля 1994 года.

Андрей Чикатило

Анатолий Оноприенко

Его считают одним из самых жестоких убийц после Чикатило. Он родился в Житомирской области, убил с 1989 по 1996 годы по меньшей мере 52 человека, точное количество его жертв неизвестно и по сей день. Он убивал даже целые семьи. Его называли "Украинский зверь", "Терминатор", "Гражданин О". Получил пожизненное заключение, скончался в 2013 году.

Анатолий Оноприенко

Сергей Ткач

Его называли "родовским маньяком". Признали виновным в убийстве 37 человек в период с 1980 по 2005 годы, но сам Ткач написал 107 явок с повинной. Но было доказано только 37 убийств. Его приговорили в общей сложности к четырем пожизненным заключениям. До сих пор количество жертв точно не определено. Умер в тюрьме в 2018 году.

Сергей Ткач

Виктор Саенко и Игорь Супрунюк

Их называли "Днепропетровские маньяки". Начинали садисты с убийств кошек и собак, но позже переключились на людей. В 2007 году они убили 21 человека. Самому младшему из жертв был 21 год. Старшему – 70. Приговорены к пожизненному заключению.

Сергей Довженко

Бывший оперативник милиции из Мариуполя. В период с 1999 по 2002 год убил 19 человек. Среди его жертв были 12-летняя девочка и 4 милиционера. Приговорен к пожизненному заключению.

Сергей Довженко

Руслан Хомаров

Уроженец Бердянска, с 2000 по 2003 год убил 11 женщин. Известный как "Бердянский маньяк". Приговорен к пожизненному заключению.

Руслан Хомаров

Гражданин Узбекистана

Полиция не называет имени серийного убийцы, забравшего жизни 11 человек. Он получил пожизненное заключение, о чем стало известно 2 мая 2025 года. Его жертвами были мужчины и женщины от 35 до 81 года. Преступник душил или забивал камнями своих жертв.

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