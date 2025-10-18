Девять выстрелов, три тела и никакого объяснения: тайна убийства в ТРЦ "Караван" так и не раскрыта (фото, видео)

Одно из самых громких преступлений 2010-х до сих пор вызывает множество вопросов. Дело закрыто, но был ли главный подозреваемый убийцей?

Иногда убийства удается раскрыть через десятки лет, а иногда — личность убийцы вроде бы известна, и остается непонятным мотив. Так произошло с громким убийством в столичном ТРЦ "Караван". 26 сентября 2012 года неизвестный застрелил трех охранников и просто ушел.

Убийство в ТРЦ "Караван": что произошло

Посетитель, задержанный по подозрению в краже, открыл огонь по работникам службы безопасности. Трое охранников погибли на месте, один получил тяжелые ранения.

Инцидент произошел в комнате охраны, где подозреваемый находился вместе с четырьмя охранниками. После короткого разговора мужчина достал пистолет и через несколько секунд произвел девять выстрелов, после чего скрылся с места происшествия. Туда его привели, словно из-за кражи электроники. Поговаривали, что охранники могли "выбивать" деньги из пойманных, чтобы не обращаться в полицию.

На видео видно, что стрелок действовал спокойно. По описанию очевидцев, это был мужчина 20-30 лет, среднего роста, спортивного телосложения, в темно-зеленой куртке и джинсах. Жертвами стали три работника охраны — Владимир Бурчак, Александр Завадский и Дмитрий Марченко. Выжил только Павел Феденков, получивший тяжелые ранения.

"Караванский стрелок" — российский киллер? Версии следствия

После преступления ориентировку на стрелка разослали по всей Украине, а руководство "Каравана" объявило вознаграждение 100 тысяч гривен за информацию о нападающем. Сначала в СМИ появилась сенсационная версия: убийство якобы совершил российский киллер, на счету которого 18 жертв. Впоследствии правоохранители назвали подозреваемым киевлянина 1986 года рождения, но без имени. В разные периоды подозревали неонациста Александра Паринова и даже ликвидированного бандита Андрея Шемятенкова из банды Аслана Дикаева.

Всего проверили более 100 сообщений граждан, пока главным фигурантом не стал Ярослав Мазурок, уроженец Львовщины. МВД заявило, что его причастность "доказана" ДНК-экспертизой, хотя результаты получили подозрительно быстро — через два дня.

Кто такой Ярослав Мазурок: "Караванский стрелок" или жертва обстоятельств?

Ярослав Мазурок родился в 1974 году в Каменке-Бугской Львовской области. Бывший боксер, служивший в армии в Узбекистане, по возвращении работал охранником у криминального "авторитета" Юрия Марченко.

Кадр из видео, на котором узнали Мазурка

В Киеве Мазурок осел в 1990-х, имел жену и дочь, часто менял работу. По справке МВД, был замкнутым, грубым и склонным к ревности. Следователи позже предположили, что он мог страдать от параноидального психоза.

Характеристика Мазурка

7 ноября 2012 года в Сырецком парке Киева обнаружили тело мужчины с паспортом Мазурка. По версии милиции, он застрелился, осознав неизбежный арест. Отпечатки пальцев совпали со следами с места преступления, а анализы подтвердили родство с его матерью.

Однако семья не верит в самоубийство. Мать заявила, что сына "подставили перед выборами", чтобы отвлечь внимание от них, а жена признала, что похоронила его, но убеждена — самоубийство инсценировали. Одежда на теле совпала с той, в которой он был на видео из интернет-кафе. Его обнародовали только в 2015 году.

МВД также проверяло возможную причастность Мазурка к 8 убийствам и 2 покушениям в Киеве в 2004–2012 годах, в том числе убийствам сотрудников ГАИ, бездомных и даже матери с ребенком. Прямых улик так и не обнародовали. Когда журналисты общались на годовщину расстрела с сотрудниками "Каравана" они признавались — ходят слухи, что Мазурка подставили, чтобы сменить охранную фирму.

Награду за Мазурка разделили

Дело "караванского стрелка" официально закрыли в 2013 году. Человек, нашедший тело Мазурка, так и не получил награду, мужчина "исчез с радаров". Обещанные 100 000 гривен разделили между семьями погибших охранников и неизвестным жителем Львовской области, первым указавшим на Мазурка. В Каменке-Бугской так и не вычислили "доносчика", поэтому решили, что Мазурка нашли правоохранители по сходству. Интересно, что они так и не выяснили, где 43 дня скрывался Ярослав, а при обнаружении у него были паспорт и билет на электричку Тетерев Святошин.

