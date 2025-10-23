Укр

Насиловал, а затем душил своих жертв, от чего получал удовольствие: что известно о серийном убийце Кузьменко из Киевщины

Наталья Дума
Юрий Кузьменко
Юрий Кузьменко. Фото Колаж Телеграфу

Кузьменко имел семью, а знакомые о нем отзывались положительно

Его называли "Элвисом" — за прическу и сходство с музыкантом, но на самом деле он стал одним из самых опасных серийных убийц в истории независимой Украины. Речь идет о Юрии Кузьменко — бывшем таксисте и столяре из Киевщины, который годами охотился на женщин и жестоко убивал их. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме.

Что следует знать

  • Юрий Кузьменко, известный как "Элвис" годами охотился на женщин всех возрастов, а его "почерк" включал предложение подвезти и убийство в безлюдных местах путем удушения
  • По внешнему виду он — обычный мужчина, который ездил на "Ладе"
  • Официально доказано, по меньшей мере, 13 убийств, за которые Кузьменко отбывает пожизненное заключение, хотя сам он заявлял о 206 жертвах

Первое доказанное убийство произошло в 2006 году. Тогда Кузьменко предложил подвезти молодую девушку домой, но завез ее на заброшенный аэродром, где по материалам дела ее изнасиловал, а затем задушил. В документах фигурирует фамилия потерпевшей Гуйда.

Юрий Кузьменко
Юрий Кузьменко

После первого убийства Кузьменко получил удовольствие, после чего стал делать это регулярно. Его жертвами не всегда были молодые девушки – возраст и внешний вид совершенно не имели значения, но это всегда были женщины. Одной из потерпевших было 90 лет.

С виду Кузьменко был обычным мужчиной — он ездил на старенькой "Ладе", на которой и подвозил своих жертв. Он был в браке – его жена имела сына, которого они вместе воспитывали. О насилии или избиении в семье Юрия нет информации в сети. Родственники и знакомые маньяка характеризовали его как вежливого и доброго мужчину.

Юрий Кузьменко
Юрий Кузьменко

Откуда взялось прозвище Элвис

Такое прозвище Кузьменко получил по свидетельству одной из его жертв. По ее словам, Юрия она встретила в электричке, и он ей понравился, а когда она вышла на станции, мужчина пошел за ней, а потом напал. Кузьменко изнасиловал женщину и ограбил ее. Когда она давала показания в милиции, указала, что нападающий был похож на певца Элвиса Пресли.

Юрия Кузьменко задерживают
Юрий Кузьменко во время задержания

Число жертв Кузьменко

Официально против "Элвиса" возбудили уголовное дело, насчитывавшее по меньшей мере 13 эпизодов с доказанными убийствами. Сам Кузьменко заявлял, что количество его жертв — 206. За свои преступления он получил пожизненное заключение, которое он отбывает в колонии 56 в Вишневом.

"Почерк" Кузьменко

По выводам следствия, Кузьменко часто подходил к женщинам на остановках или на вокзалах, предлагал подвезти, заводил в машину, а затем вывозил в безлюдные места — покинутые аэродромы, окрестности железных дорог. Большинство нападений заканчивались изнасилованиями, а когда жертва могла узнать нападающего, он ее убивал (удушением руками).

Юрий Кузьменко маньяк
Кузьменко демонстрирует, как убивал своих жертв

