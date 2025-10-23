Насиловал, а затем душил своих жертв, от чего получал удовольствие: что известно о серийном убийце Кузьменко из Киевщины

Кузьменко имел семью, а знакомые о нем отзывались положительно

Его называли "Элвисом" — за прическу и сходство с музыкантом, но на самом деле он стал одним из самых опасных серийных убийц в истории независимой Украины. Речь идет о Юрии Кузьменко — бывшем таксисте и столяре из Киевщины, который годами охотился на женщин и жестоко убивал их. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме.

Что следует знать

Юрий Кузьменко, известный как "Элвис" годами охотился на женщин всех возрастов, а его "почерк" включал предложение подвезти и убийство в безлюдных местах путем удушения

По внешнему виду он — обычный мужчина, который ездил на "Ладе"

Официально доказано, по меньшей мере, 13 убийств, за которые Кузьменко отбывает пожизненное заключение, хотя сам он заявлял о 206 жертвах

Первое доказанное убийство произошло в 2006 году. Тогда Кузьменко предложил подвезти молодую девушку домой, но завез ее на заброшенный аэродром, где по материалам дела ее изнасиловал, а затем задушил. В документах фигурирует фамилия потерпевшей Гуйда.

Юрий Кузьменко

После первого убийства Кузьменко получил удовольствие, после чего стал делать это регулярно. Его жертвами не всегда были молодые девушки – возраст и внешний вид совершенно не имели значения, но это всегда были женщины. Одной из потерпевших было 90 лет.

С виду Кузьменко был обычным мужчиной — он ездил на старенькой "Ладе", на которой и подвозил своих жертв. Он был в браке – его жена имела сына, которого они вместе воспитывали. О насилии или избиении в семье Юрия нет информации в сети. Родственники и знакомые маньяка характеризовали его как вежливого и доброго мужчину.

Юрий Кузьменко

Откуда взялось прозвище Элвис

Такое прозвище Кузьменко получил по свидетельству одной из его жертв. По ее словам, Юрия она встретила в электричке, и он ей понравился, а когда она вышла на станции, мужчина пошел за ней, а потом напал. Кузьменко изнасиловал женщину и ограбил ее. Когда она давала показания в милиции, указала, что нападающий был похож на певца Элвиса Пресли.

Юрий Кузьменко во время задержания

Число жертв Кузьменко

Официально против "Элвиса" возбудили уголовное дело, насчитывавшее по меньшей мере 13 эпизодов с доказанными убийствами. Сам Кузьменко заявлял, что количество его жертв — 206. За свои преступления он получил пожизненное заключение, которое он отбывает в колонии 56 в Вишневом.

"Почерк" Кузьменко

По выводам следствия, Кузьменко часто подходил к женщинам на остановках или на вокзалах, предлагал подвезти, заводил в машину, а затем вывозил в безлюдные места — покинутые аэродромы, окрестности железных дорог. Большинство нападений заканчивались изнасилованиями, а когда жертва могла узнать нападающего, он ее убивал (удушением руками).

Кузьменко демонстрирует, как убивал своих жертв

