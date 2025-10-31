Экс милиционер стал серийным убийцей. Кто такой Сергей "Мурчик" Довженко, терроризировавший Мариуполь (фото, видео)

Его жертвами становились коллеги, бизнесмены, женщины, дети и даже иностранец.

В Мариуполе на рубеже веков с 1999 по 2002 гг. стать жертвой маньяка можно было достаточно просто. Убийца приходил внезапно, спокойный и хладнокровный, выбирая своих жертв из-за собственного оскорбленного достоинства или ради наживы. Его звали Сергей Довженко – один из самых известных украинских серийных убийц. На его счету по меньшей мере 19 жертв и суд признал причастность только к 17 жертвам.

Оборотень в погонах — сначала маньяк был правоохранителем

Сергей Иванович Довженко родился 30 июня 1972 в Мариуполе. Окончил коммерческий техникум, служил в армии, профессионально занимался боксом – был двукратным вице чемпионом Украины. Среди друзей имел прозвище "Мурчик". После распада СССР торговал на рынке, впоследствии устроился в фирму "Цитадель", а затем в ряды милиции. Но карьера милиционера длилась недолго.

Сергей Довженко на скамье подсудимых

В июне 1997 года офис его бывших работодателей — той же "Цитадели" — был ограблен. Погиб охранник, а с места преступления исчезло 5 тысяч гривен. Пули совпадали с гильзами от пистолета Довженко. Его арестовали прямо на работе, однако брат-юрист помог доказать фальсификацию экспертизы. После восьми месяцев в СИЗО Сергея уволили. Но в милицию дорога была закрыта навсегда.

Этот момент, как потом выяснят следователи, стал поворотным. Унижение, безработица, недоверие — все это превратило амбициозного спортсмена в одержимого мстителя.

Все началось с кровавой мести

Довженко решил отомстить тем, кто, по его мнению, стал причиной проблем. Первым в списке врагов стал бывший начальник, бизнесмен Владимир Чекмак. Считается, что 19 ноября 1998 года во время веерного отключения света Довженко ждал его у подъезда, переодевшись в милицейскую форму. Когда Чекмак открыл дверцу автомобиля, его расстреляли в упор из помпового ружья. Затем убийца добил жертву ножом. Погиб также Игорь Каримов – коллега Чекмака. Это было только первое звено в цепи жестоких убийств. Ранены были еще двое. Довженко уже начали подозревать, но его жена дала ему алиби.

Притворялся полицейским, чтобы убивать

В апреле 1999 года Довженко убивает продавщицу парфюмерии Валентину Гладилину, впустившую его в квартиру, веря, что перед ней правоохранитель. У женщины украл тысячу долларов. В июне того же года убил супругов милиционера Александра Кокина и его жену, а тещу тяжело ранил. Оружие – пистолет с пятью нарезами, нетипичное количество для обычного оружия. Этот факт позже сыграет решающую роль в разоблачении убийцы.

Сергей Довженко

Постепенно мотив мести превратился в корыстный расчет. Довженко находил жертв из-за газет с объявлениями о продаже техники. Так погибли семьи Шевченко и Вакуленко, которые пытались продать видеокамеру и компьютер. В июле 2000 года Довженко убивает своего шантажировавшего его знакомого Виталия Шемякова, требуя деньги за молчание. За убийство Шемякова, который к слову и продал ему пистолет, осудили и позже реабилитировали другого человека.

15 декабря 2000 года в Приморском районе расстрелян Довженко расстрелял патруль из трех милиционеров. Они увидели его, когда он нес спрятать оружие. Хотели задержать. На месте убийства до полномасштабного вторжения стоял памятный знак.

В 2001 году Довженко убивает Клавдию Бондаренко — мать своего знакомого Шемякова, которая не верила в вину осужденного за смерть сына. Чтобы отвести подозрения, маньяк расстреливает ее соседей – Галину Иванову и ее 12-летнюю внучку Таню. Квартиру грабит.

Его последними жертвами стали Артур Фролков и гражданин Югославии Ацо Симович, продававший ноутбук. Именно после этого убийства, 17 мая 2002 года, Довженко узнал бывший коллега-милиционер. Через несколько часов его задержали.

Суд и приговор

Сергей Довженко во время суда

Суд в Мариуполе начался 9 января 2003 года. Его брат снова хотел защищать Довженко, однако суд отказал. Маньяк был спокоен и заявил: "Почти все убийства были совершены с одной целью — наказать тех, кто издевался надо мной". 8 сентября 2003 года Апелляционный суд Донецкой области признал его виновным в 17 убийствах и приговорил к пожизненному заключению. Судебно-психиатрическая экспертиза установила: вменяемый, "потаенный, амбициозный, мстительный, имеет черты лидера, мотив преступлений — корысть и месть, трансформированные внутренними бессознательными маргинальными и некрофильными тенденциями личности".

