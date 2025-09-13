От пыток животных до 21 убийства: как сложилась судьба "днепровских маньяков", преступления которых всколыхнули Украину

Уже с подросткового возраста они демонстрировали насильственные наклонности

В Днепре история трех друзей детства превратилась в одно из самых резонансных уголовных дел Украины. Виктор Саенко, Игорь Супрунюк и Александр Ганжа, рожденные в 1988 году, с подросткового возраста начали совершать мелкие правонарушения, переросшие со временем в серию жестоких нападений и убийств.

Друзья детства, ставшие серийными преступниками

Саенко воспитывался в семье работника прокуратуры, Супрунюк — в семье чиновников, а Ганжа происходил из обычной семьи. Все трое обучались в одном классе 96-й школы Днепра. Уже с подросткового возраста демонстрировали насильственные наклонности: пытали животных, совершали кражи и мелкие нападения. Впоследствии их действия стали более жестокими и опасными для людей. В Украине ребят прозвали "днепровскими маньяками".

Первые документированные приступления датируются 2003-2004 годами и включали мелкие кражи и насилие над животными. Саенко и Супрунюк даже снимали пытки кошек и собак на видео.

29 октября 2006 года зафиксировано первое разбойное нападение с применением оружия на студентов Днепра — Фирсова и Рябцева.

1 марта 2007 года Супрунюк и Ганжа совершили разбой в городе Днепродзержинск, а уже 3 марта произошло первое известное убийство — 61-летнего пенсионера Виктора Гатуняка. Саенко был свидетелем нападения, но не оказал помощи.

Серия жестоких нападений

В течение весны и лета 2007 года группа совершила около 29 нападений в родном городе. 21 нападение закончилось смертью, 8 жертв выжили. Преступления поражали удивительной жестокостью: злоумышленники использовали молотки, кувалды, сверла и другие подручные орудия. Многие жертвы были случайными прохожими.

23 июля 2007 года перехват сигнала телефона в ломбарде дал толчок к расследованию. 24 июля полиция задержала Саенко и Супрунюка, а позже в дело включили и Ганжу, получившего 9 лет за участие в двух разбоях. Саенко и Супрунюк получили пожизненные заключения.

Ребята снимали видео собственных нападений и убийств, что придало делу ужасающий резонанс. Психиатрическая экспертиза признавала их психически переменными, а мотивы преступлений оставались неясными. Жестокость и бессердечность действий привлекали внимание общества и СМИ, ведь даже случайные прохожие становились жертвами их агрессии.

Суд над "днепровскими маньяками"

Судебные решения по Саенко и Супрунюка трижды подтверждались апелляциями в Верховный Суд, что закрепило пожизненное наказание. Ганжа получил 9 лет колонии за соучастие. Третий злоумышленник сегодня находится на свободе, имеет двух детей и жену, согласно последним данным за 2019 год. Проживает мужчина в Днепре, в микрорайоне "Красный Камень".

Имена этих трех мужчин стали символом безжалостности и жестокости в криминальной истории Днепра. Основная серия приступлений охватывает период 2005-2007 годов и была локализована в разных районах города.

Преступления вызвали широкий общественный резонанс и показали, насколько опасны могут быть сочетания бесконтрольного насилия, подростковой дружбы и отсутствия морали.

